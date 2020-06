Evacuan a 50 personas por colapso de un talud en Álvaro Obregón, CDMX

CDMX.- Layda Sansores, aldaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México informó que elementos de protección civil evacuaron a 50 personas luego del colapso de un talud en la colonia Acuilotla.

La alcaldesa destacó que no se reportaron personas lesionadas y que personal de Protección Civil, Obras y Policía se encuentran trabajando en estabilizar la zona, valorando la situación y atención a la ciudadanía.

No se reportan personas lesionadas, personal de la Dir. Gral. de #ObrasAO, #ProtecciónCivilAO y #PolicíaProximidadAO están valorando la situación y apoyan con las labores de emergencia y atención a la ciudadanía. #TrabajamosDuroEnAO

Informó la alcaldesa a través de Twitter.

El titular de Protección Civil señaló que harán un estudio de resistividad eléctrica para ver cómo está el talud por dentro. "Para ver si derivado de las construcciones que hay en la parte alta, no hay filtración, no se está trasminando el agua, no hay un tipo de escurrimiento que represente una afectación mayor todavía al talud y que pudiera haber un riesgo aún mayor", agregó.

Informó que desde ayer por la noche las autoridades han estado realizando labores sobre este colapso.