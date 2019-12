Ex esposo de Abril envía una carta a Claudia Sheinbaum

CDMX.- Juan Carlos "G", ex esposo de Abril "P" quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre, niega "categóricamente" cualquier implicación sobre este homicidio.

Juan Carlos era ex CEO de Amazon y ex director de Elektra, es considerado sospechoso por el asesinado de su ex esposa Abril.

Asegura en una carta que envió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la procuradora capitalina, de la cual el medio Imagen Noticias, tiene una copia, pide que no se pase por alto que Abril fue su esposa durante 24 años.

La muerte de Abril no pasa nada más afecta a mis hijos, sino a mí también

Hasta el momento Juan Carlos se encuentra prófugo y luego de que la Interpol emitió una ficha roja para localizarlo, se menciona que esta ubicado en California.

Esta es la carta que nos envió Juan Carlos García, ex esposo de #AbrilPérez y principal sospechoso del homicidio. Asegura que nunca la golpeó con un bate, sino que fue ella quien le clavó un cuchillo y gritaba que lo quería matar. Aquí su versión y las evidencias que dice tener: pic.twitter.com/Uk9Xi3nVyX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 18, 2019

"Al estar discutiendo con mi ex esposa, ella fue a la cocina, tomó un cuchillo y cuando regresó yo estaba de espaldas hacia ella; me clavó el cuchillo en el brazo izquierdo al momento en que gritaba que me quería matar"

Dijo de la discusión que sostuvieron el 4 de abril y por la que enfrentó un proceso.

También asegura que su ex esposa no presentó lesiona por un bate de baseball, como lo determinó un perito en el expediente.