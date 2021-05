Exalumno de la UNAM, ganador del WPP 2021, sensibiliza sobre la pandemia

A Iván Macías Mejía, exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le bastaron alrededor de mil 400 días para llegar a una de las cúspides de la fotografía global con la obtención del segundo lugar en el World Press Photo 2021, en la categoría de “Retrato Individual”.

En 2016, se compró la herramienta que le cautivaría al descubrir lo que podía hacer con las imágenes fijas.

"Personalmente a mí lo que me ayudó mucho, en cuanto a la formación académica, es la sensación de experimentar. En cuanto me compré mi cámara, fue sencilla la parte técnica", subrayó el autor.

Leer más: Conoce Sheinbaum avance de construcción de viviendas en Tacubaya

En entrevista con la Universidad Nacional, Macías Mejía, quien también se dedica a la venta de artículos electrónicos, evocó su paso por Ciudad Universitaria.

"Siempre fui muy ñoño. Me gusta mucho aprender; agarraba todo lo que se podía, clases de cine, historia, literatura, brincaba de facultad en facultad, toda esa gama de conocimientos, todo ese abanico de posibilidades que tienes en la Universidad para aprender lo que quieres, así como conocer nuevas cosas y gente", relata el mexicano.

Durante cinco años en que ha ejercido la fotografía ha obtenido tres galardones: Primer lugar profesional en el certamen “México en una Imagen 2020”; así como el tercer sitio y menciones honoríficas en el International Photography Awards 2020.

Foto: Iván Macías

La imagen ganadora

Una de las noticias publicadas en abril de 2020 sobre una enfermera a quien los pasajeros le impidieron subir al transporte público por el temor al contagio, fueron la impresión y el motivo del trabajo del universitario.

"Eso me movió, ¡no puede ser que no haya empatía!", confesó. En ese momento, confesó, surgió la idea del proyecto de documentar la pandemia: "¿Qué es lo que viven dentro de un hospital? ¿Qué sienten los doctores, qué sienten los pacientes?

"No tenía contacto con ningún doctor ni con algún hospital. Lo primero que hice fue acercarme a los hospitales, contarles el proyecto, qué quería hacer. Todos se negaban. No eres personal médico, no eres del sector salud, me decían", cuestionó.

La fotografía con la cual obtuvo el reconocimiento mundial fue tomada el 19 de mayo de 2020. La tituló 'Primera línea contra el Covid-19'. En el rostro de la médica, de nombre Katia Palomares, se observan las marcas de la máscara protectora y los anteojos.

"La foto de la doctora importa, pero más su trabajo. Su rostro es muy conocido ya, dentro y fuera del gremio, es la cara de toda la chamba que están haciendo ellos", indicó Macías.

Leer más: Clima CDMX, 2 de mayo: mayormente soleado con altas temperaturas

La World Press Photo, fundada en 1955 como organización independiente con sede en Amsterdam, es conocida por organizar el mayor y más prestigioso concurso anual de fotografía de prensa.