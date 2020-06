Examen de la UNAM: Qué vendrá y qué es lo que debo de estudiar para la carrera

CDMX.- Debido a la pandemia por Covid-19, se suspendieron labores y clases presenciales, sin embargo el examen de la UNAM llevará a cabo sus procesos de admisión de la manera más normal y recientemente lanzó la convocatoria para todas las personas interesadas en ingresar a una carrera.

Aquí te presentamos qué vendrá y qué es lo que debes de estudiar para cada carrera.

Pero primero, antes que nada, debes de conocer la convocatoria de la UNAM, así como las fechas y los procesos, posteriormente seleccionar la Convocatoria Licenciatura UNAM Junio 2020 y seguir los requisitos.

Hay aproximadamente 200 mil aspirantes que buscan ingresar a una de las licenciaturas e ingenierías que ofrece la UNAM.

El examen que aplica la UNAM para ingresar, mide los conocimientos de educación Media Superior de los aspirantes y de este examen de ingreso cada acierto cuenta como punto, es por eso que entre más puntos obtienes, es más probable de ingresar a la carrera deseada.

El examen de la UNAM esta estructurado y conformado por aproximadamente 120 preguntas, sin embargo puede cambiar de acuerdo con el área de académica a la pertenece la carrera que deseas ingresar.

cabe señalar que el examen esta dividido en cuatro áreas, que son las siguientes:

Área I: Ciencias Físico Matemáticas y de ingenierías

Te encontrarás con preguntas mayormente de física y matemáticas, estás tendrán un aproximado de 20 o 30 preguntas o más de cada materia, por lo que es indispensable que logres dominar los números.

Área II: Ciencias Biológicas, Químicas y Salud

En esta área también es importante tomar en cuenta las áreas de matemáticas y física, es por eso que la mayoría de preguntas son de esa índole.

Cabe señalar que también es importante repasar materias como biología y química, además de que vendrá materias como español, historia y geografía, pero no serán mayoría como las otras materias.

Área III: Ciencias sociales

Los alumnos que aspiren ingresar a una carrera adentro de esta área no podrán escapar de preguntas relacionadas con matemáticas, pero cabe mencionar que no será tan intenso, así que no hay de que temer, pero deberás también concentrar tus habilidades en preguntas de español, historia universal e historia de México.

Área IV: Humanidades y Artes

En esta área, los estudiantes que quieran entrar a música, literatura o geohistoria, deberán prepararse para su examen tomando en cuenta que también tendrán preguntas de matemáticas y física.

Nadie se salva de las matemáticas, pero es importante que no te tome por sorpresa, aunque también la mayoría de los reactivos son historia, español, filosofía y literatura.

