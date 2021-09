Excesiva, acusación de científicos del Conacyt por delincuencia organizada: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró un exceso que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, acuse a científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de delinuencia organizada.

En todo caso, continuó Sheinbaum, que se haga la investigación del recurso que se utilizó, en este caso El Foro, que era una asociación civil que estaba financiada en su momento por el Conacyt.

"No sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si va mal uso o no mal uso del recurso en su momento, y en todo caso pues tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece que pues es un exceso", apuntó la mandataria capitalina.

"Pero, en particular, mi posición personal es que sean acusados de delincuencia organizada, pues sí me parece excesivo", subrayó la jefa de Gobierno, quien es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Respeto al fiscal, investigación del caso, sostiene Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo expresó que respeta al fiscal general Alejandro Gertz Manero y considera que se debe hacer una investigación de los recursos.

"Tampoco voy a calificar la labor del fiscal general que, finalmente, es el fiscal General de la República. El doctor Gertz pues es reconocido en muchos temas", mencionó la alacaldesa de la CDMX.

"En particular, en esto, mi opinión personal, la repito, es el tema de acusar de delincuencia organizada, pues me parece un exceso".

Finalmente, advirtió que debe hacerse la investigación sobre el manejo de los recursos si es que se ha encontrado un mal manejo de recursos.

El jueves pasado, el senador Ricardo Monreal expresó su solidaridad con la comunidad científica y llamó a la dirección del Conacyt a actuar con prudencia para evitar mayor crispación.

A su vez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró en sus redes sociales que la UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero.

"Los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos", destacó en Twitter.