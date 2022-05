Exfuncionarios denuncian a MP por no integrar a carpeta tercer informe de DNV sobre la L12

Por “investigar sólo lo que favorece su teoría del caso”, la defensa de varios exfuncionarios que serán imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro denunciaron por delitos contra la Administración de Justicia a María de la Luz Alcántar, titular de la Unidad de Investigación 3 de la Agencia Investigadora del Ministerio Público “STCMP” de la FGJCDMX.

Y es que acusaron que la agente del MP rechazó integrar a la carpeta de investigación el tercer informe de DNV sobre el derrumbe del 3 de mayo, argumentando que “no era necesario”, luego de que el Gobierno de la Ciudad de México lo calificó de “tendencioso y falso”.

Ante ello, acusaron que Alcántar, quien está a cargo de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no está cumpliendo con su deber de objetividad en la investigación, además de no agotar todas las líneas de investigación al no indagar una supuesta falta de mantenimiento en la L12.

“Ha sido omisa (la agente del Ministerio Público) de realizar actos de investigación imparciales y objetivos con la finalidad de esclarecer los hechos. Limitándose a realizar aquellos que favorecen su teoría del caso", acusó en su denuncia el despacho de abogados penalistas Gabriel Regino.

De igual forma, refirió que ya habían pedido actos de investigación para incluir diversos puntos respecto al mantenimiento de la Línea 12 del Metro CDMX después de que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum acusó a DNV de inconsistencias en su último informe, pues señalaba que una de las razones del colapso de la línea fue la falta de mantenimiento.

En su solicitud, el despacho señaló la necesidad de corregir la parcialidad de la carpeta de investigación con la obtención de otros datos para esclarecer los hechos, por lo que debía tomarse en cuenta el documento de la empresa noruega, hecho público apenas la semana pasada.

Te recomendamos leer:

En él, la verificadora destacó que la caída del tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos, ocurrió a causa de varios factores, entre ellos fallas en el diseño y en la construcción, así como en el mantenimiento, pues apuntó que tras las reparaciones de 2015 y 2017, se requerían revisiones más complejas que a simple vista, que no se habrían realizado.