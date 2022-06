Exhiben enojo por parte de la comunidad LGBT+ por retraso de Sheinbaum a la Marcha del sábado

Fue viralizado el momento en un video de redes sociales, donde se mostró el enojo por parte de algunos miembro de la comunidad LGBT+, que esperaban a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a dar el banderazo de salida y escuchar las peticiones de un pliego petitorio, pero debido al retraso de la mandataria local, los asistentes se molestaron.

Los organizadores le pidieron a la morenista presentarse el pasado sábado 25 de junio, durante la Marcha del Orgullo LGBT+, ya que le mencionarían distinta peticiones, las cuales, consideran, se deberán aplicar en la Ciudad de México.

Debido al retraso de más de hora y media por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, algunos organizadores, como miembros y asistentes comenzaron a molestarse, debido a la que Sheinbaum no llegó al momento, que se tenía previsto, iniciaría la marcha.

La cita era en el Ángel de la Independencia para avanzar a Avenida Reforma e ir al Zócalo de la Ciudad de México.

“Esta marcha es nuestra… No podemos esperar más”, asistente a la marcha

En el video que se subió a redes sociales, se muestra a una persona decir “Hay que recordar que esta marcha es nuestra, es de la sociedad civil y de la diversidad. No podemos esperar más, por lo tanto, no más resistencia, aquí estamos esperando desde hace más de dos horas y no vamos a permitir esperar más tiempo”, fueron las palabras que una asistente de la comunidad LGBT+ mencionó, debido a que Sheinbaum no llegaba.

“Esto es una pinche burla… por favor nuestras marchas han sido de resistencia, de lucha”, dijo otra de las asistentes. Posteriormente se observa que comienzan a discutir, ya que le apagaron el micrófono a la persona mientras estaba hablando.

Luego de minutos de espera, Sheinbaum dio el banderazo de salida y dio un breve discurso en favor de los derechos y libertades de la Ciudad de México, posteriormente inició la Marcha del Orgullo LGBT+, entre el enojo de los asistentes que gritaron “Esto no es campaña”.