Exhorta Congreso CDMX a Contraloría a indagar "injerencia" de alcaldesa de Tlalpan en Junta Cívica

Tras la difusión de un video, y a iniciativa de los diputados de Morena, el Congreso de la Ciudad de México exhortará a la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX a investigar la supuesta injerencia de la alcaldesa de Tlalpan en la elección de la junta cívica de San Miguel Topilejo.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, presentó la propuesta ante el pleno, asegurando que, de acuerdo con notas informativas, la alcaldesa Alfa González habría “empañado” la designación de la autoridad representativa del pueblo originario con su “intervención”.

De igual forma, la morenista refirió que, según las publicaciones, y un video difundido por la exdiputada local por Morena, Gabriela Hernández, González, también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) habría discutido con varias vecinas para no dejarlas entrar a la sala donde se realizaba la votación, lo que habría violentado la autodeterminación de los habitantes de San Miguel Topilejo.

Asimismo, durante su participación en la tribuna, el morenista Carlos Hernández reclamó el que Alfa González les dijera, según la grabación, que esa era su alcaldía, pues aseguró que es “la visión patrimonialista que algunos funcionarios tienen sobre los recursos y los espacios públicos. Hay gobernantes que no distinguen entre el patrimonio personal y el público, y tratan los recursos como si fueran suyos. Eso es lo que la Alcaldesa de Tlalpan no distingue: no es su oficina, no es su alcaldía”.

Mientras tanto, el PAN y PRD en el Congreso CDMX aseguraron, por un lado, que la alcaldesa no se meterá en las elecciones de los subdelegados, “pero no puede ser omisa, porque es la que lleva el proceso”, mientras que por el PRD, Jorge Gaviño aseguró no poderse pronunciar sobre el caso por no haber estado ahí, pues si es como dicen los de Morena, la alcaldesa habría estado mal, pero si es como lo plantean los de oposición, se estaría viendo un manejo político contra la alcaldesa.

Sobre el video

Y es que en la grabación recortada de la discusión, publicada por Gabriela Hernández, únicamente se ve a Alfa González diciéndoles a dos vecinas que si no se retiran del edificio de la Alcaldía usará la fuerza pública, pues no deberían estar ahí, siendo que solo pasaba a saludar a los de la Junta Cívica y que tiene derecho a ir por el edificio porque esa es su alcaldía.

En tanto que, en otras versiones del video, se observan otras partes en las que las vecinas, además de insultar a la alcaldesa, le piden pasar el mensaje a “Jesús Zambrano, dígale a su viejo, que aquí no va a prosperar”, a la par de asegurarle que en 2024 la UNACDMX, así como la oposición, dejarán de gobernar la demarcación que fue gobernada por, y en donde vive la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.