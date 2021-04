Exhorta Sheinbaum a capitalinos a hacerse prueba de Covid-19 tras Semana Santa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a los capitalinos que decidieron salir de vacaciones durante el periodo de Semana Santa a realizarse una pruba para detectar Covid-19.

La mandataria local compartió a la ciudadanía que pueden acudir a alguno de los 40 macro quioscos, los 117 Centros de Salud, las 33 farmacias y las 11 plazas comerciales disponibles para aplicarse una muestra.

La ubicación de los puntos se pueden consultar a través de mensaje de texto SMS con la palabra “prueba” o “covid19” al número 51515 o en la página oficial.

"Se recuerda que, en caso de resultar positivo a Covid-10 el Gobierno capitalino entrega un kit de medicamentos y realiza un seguimiento médico telefónico o domiciliario a la persona.

"Además, se recomienda siempre usar cubrebocas, mantener sana distancia y lavado de manos, procurar espacios abiertos y ventilados, evitar espacios cerrados, convivir sólo con personas de su círculo cercano, evitar reuniones con amigos y, al menor síntoma, aislarse y hacerse una prueba", dijo Sheinbaum.

Hoy lunes, toca vacunarse a adultos de 60 años y más de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero cuyo primer apellido empieza con N, Ñ, O, P, Q, R.



Para que el proceso sea ágil, les agradezco asistir de acuerdo a la primera letra del apellido paterno. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 5, 2021

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

No bajar la guardia es utilizar cubrebocas, mantener sana distancia en el espacio público y en caso de síntomas o haber estado en contacto con un positivo, realizarse una prueba y quedarse en casa hasta recibir los resultados.



Sigamos así.#CDMXSinBajarLaGuardia — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2021

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.