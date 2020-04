Exigen en ISSSTE información de pacientes Covid-19

Ciudad de México.-Familiares de pacientes con Covid-19 ingresados en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE exigieron que las autoridades del nosocomio les den información del estado de salud de sus parientes.

Alrededor de las 18:00 horas, los pacientes amagaron con ingresar a las instalaciones ante la nula información que han recibido, en algunos casos por varios días, por lo que se hicieron presentes agentes de la Guardia Nacional.

La gente se desesperó luego de que un joven expusiera su caso, su familiar ingresó hace una semana y pese a que los reportes que le dieron era que estaba estable, hoy le avisaron que había fallecido ayer.

"Es el segundo muerto en nuestra familia, venimos aquí y no sabemos si nos vamos a infectar otra vez y si es cierto, porque unas veces dicen que está bien, otras que no, o sea, oficialmente nuestro familiar iba bien y oficialmente no estaba ni intubado y, de repente, nos salen que ya falleció ayer. Dicen que falleció ayer al mediodía. No es posible, eso es indignante", señaló.

De acuerdo con las quejas externadas por algunos inconformes en sus redes sociales, el personal médico de esta clínica se encuentra rebasado y no existe quién informe de manera periódica de la evolución de los pacientes.

“@ISSSTEmx Pésima atención en urgencias del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, son unos inhumanos, llevamos varios días sin saber de nuestro familiar no nos dan informes", tuiteó la usuaria @sandyvel16.

"Los médicos están desvelados, pero también hay una carta de derechos de los pacientes y de los familiares y todos debemos saber el estado de nuestra familia. Está uno aquí esperando, eso es lo que no se vale", señaló en un video el joven con los dos familiares muertos.

Entrevistada vía telefónica, una derechohabiente que ingresó este mediodía a su hermano, informó que la historia entre los familiares que están a la espera de recibir información es la misma, una vez que ingresa su pariente difícilmente les dan información.

"He escuchado gente que dice que tiene tres, cuatro días que no le informan nada. Mi hermano entró hoy y todavía no me dicen nada, pero con todo esto que estoy escuchando y viendo, la verdad es que ya me dio miedo", señaló.

