Exigen insumos en IMSS de Iztacalco

Ciudad de México, México.-Médicos y enfermeras del Hospital General de Zona número 30 de la Alcaldía de Iztacalco protestan en exigencia de que se les otorguen insumos de protección y se contrate a más personal, al advertir que no es el suficiente para atender la demanda de servicios.

Al momento, se encuentran bloqueando ambos sentidos de la Avenida Presidente Plutarco Elías Calles a la altura de Corregidora.

Amagan con que permanecerán en la vialidad hasta que se les dé una respuesta a sus demandas.

"Humanidad no cantidad", "Necesitamos más personal", "Si no hay equipo de protección el director dice: 'Déjalos morir'", "Acciones no promesas", son algunas de las frases que se observan en las cartulinas que levantan.

Este centro destinado a la atención de pacientes con diagnóstico de Covid-19 se encuentra en verde en la aplicación de capacidad hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de México.

Los inconformes refieren que, pese a diversas peticiones, no les ha sido entregado el equipo de protección personal y temen contagios entre personal que labora en el sitio.

Y debido a que diversos trabajadores tuvieron que irse a sus casas porque eran grupos de riesgo, se disminuyó el número de enfermeros y médicos, y no se han hecho contrataciones para compensar los faltantes.

Como alternativa vial, las autoridades capitalinas sugieren a los automovilistas optar por Viaducto Río de la Piedad, Avenida del Recreo y Avenida Canal de Tezontle.

