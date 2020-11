Exigen justicia por el asesinato de Alessandro de 14 años en Ciudad de México

Ciudad de México.- Familiares esperan que se haga justicia por el asesinato de Alessandro de 14 años de edad, cuyo cuerpo era trasladado por otros dos adolescentes dentro de una maleta por las calles de la Colonia Guerrero de la Ciudad de México.

El padre de Alessandro, Aldo dijo que le sirve de consuelo creer que le homicidio de su hijo sacuda lo suficiente para poner las cartas sobre la mesa sobre cómo contener toda la violencia contra los menores, dijo el día de ayer cuando sepultó el cuerpo de su hijo y ahora confía en que las autoridades hagan justicia.

Mencionó Aldo al entrar al Panteón de San Isidro, en la Alcaldía de Azcapozalco, de acuerdo con REFORMA.

Además de agradecer a quienes los han apoyado, agrega que las personas que secuestraron a su hijo en una motocicleta, no eran conocidos suyos, al contrario a algunas versiones que se habían manejado al respecto.

No conocemos a las personas de la moto. Lo que han dicho algunas personas no es así. No quiero dar más detalles porque confío en las autoridades hagan su trabajo