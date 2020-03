Exigen justicia por muertes en hospital de Pemex

Ciudad de México.-Patricia Jiménez Marín, la segunda paciente del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, que murió tras recibir una hemodiálisis con un medicamento contaminado, fue despedida este miércoles en medio de la exigencia de justicia por parte de sus hijos.

Acompañada por un mariachi y decenas de personas, el ataúd de la mujer fue sepultado en el Panteón Central de Villahermosa tras haber fallecido la madrugada de ayer.

Adolfo Palacios Jiménez, hijo de la paciente, exigió la presencia de Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Al señor Octavio Romero, aquí me tienes que dar la cara junto con el Presidente, aquí me tienen que dar la cara, a mi familia y a lo familiares afectados, nosotros no queremos dinero, queremos justicia por mi mamá porque mi mamá estaba bien", expresó tras el entierro.

"Ayer me quitaron a la mujer que más amaba, pero yo sé que está con Dios y ya no tiene sufrimiento, no se va a quedar así, mamá".

En tanto, su hija Paola Palacios sostuvo que su madre murió por negligencia médica, por lo que exigió la salida de todo el personal responsable.

"Se los pido, por favor, se los suplico, se los imploro que nos ayuden a que se haga justicia y que queremos la cabeza del director y de todos los que tuvieron responsabilidades de estas muertes, porque no es nada más una solo muerte, son muchas muertes", dijo.

"Las enfermeras tuvieron la jeringa, ellas pudieron decidir si se lo aplicaban o no se lo aplicaban a mi madre y a todos los demás, y se lo aplicaron sabiendo que esa Heparina iba sucia, porque iba sucia y ellas lo vieron. ¿Qué hicieron? Nada más lo lavaron y se lo aplicaron a los catéter".

Aunque hasta el momento Pemex solamente ha reconocido dos muertes por el medicamento contaminado, familiares de los pacientes afirman que son al menos nueve fallecidos.