Exigen locatarios reabrir el Mercado Hidalgo

CDMX.- Locatarios del Mercado Hidalgo, ubicado en la Colonia Doctores, bloquearon ayer el Eje Central porque las autoridades no han finalizado la rehabilitación de 400 locales dañados por el incendio registrado el 9 de marzo de 2018.

Las obras presentan 95 por ciento de avance, pero la empresa constructora abandonó los trabajos debido a que se declaró insolvente, confirmó la Alcaldía Cuauhtémoc.

Los comerciantes inconformes se manifestaron en la esquina con calle Doctor Arce, donde denunciaron que fueron replegados y golpeados por policías de la CDMX.

Explicaron que tras el incendio, venden desde entonces productos de canasta básica en puestos improvisados en el estacionamiento del mercado.

Policías fueron desplegados / Foto: Reforma

Acusaron que esto les ha significado pérdidas económicas, padecer situaciones insalubres y que los clientes del inmueble no tengan espacios para estacionar sus automóviles.

La locataria Claudia González explicó que personal de la ex Delegación Cuauhtémoc les aseguró que la rehabilitación de los locales quedaría lista en seis meses.

"Cuando vinieron, nos dijeron que iba a estar en seis meses, así nos trajeron: 'se les va a entregar este día', luego 'ay, no, va a ser otro día'.

"Hace tres semanas, la licenciada Claudia Sheinbaum vino a entregar un parque (en la zona) y se le pidió hacer una mesa de trabajo. Nos prometió que iba a venir, pero hasta ahorita, no hemos obtenido ninguna respuesta", narró González.

Alicia Pérez, de la Asociación Nueva Generación Mercado Hidalgo, señaló que además autoridades han pretendido cambiar las cédula de empadronamiento a los locatarios y, de esa manera, que las cédulas dejen de ser vitalicias.

"El Alcalde Néstor (Núñez) desde que llegó, no resuelve nada y nuestro mercado, nos condicionan para entrar a los locatarios, algunos ya metieron cédulas desde hace un año y no les han entregado, no tienen una certeza jurídica para poder regresar a su local.

"Desde hace 10 años, nosotros estamos en la lucha porque nos han querido cambiar la cédula única que tenemos que nos protege", remató.

La Alcaldía apuntó que sólo faltan "detalles" en los locales, que no se ha podido terminar.

En tanto, a Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) agregó que hoy realizarán un censo en el mercado para solicitar el seguro de desempleo ante Trabajo y Fomento al Empleo.

Agregó que solicitarán la renta de tres carpas para apoyo de los locatarios, además de que se reunirán con ellos hoy en el área siniestrada.

Hoy a las 13:00 horas, tras el recorrido acordado, también se hará una reunión abierta en el área afectada.