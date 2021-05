Explica arquitecto hipótesis sobre colapso de la línea 12 del Metro CDMX

A través de redes sociales, el usuario Axel Belfort, denominado en su perfil como arquitecto, do a conocer a través de un hilo las dos posibles hipótesis por las que la trabe de la línea 12 del Metro de la CDMX pudo colapsar el pasado 3 de mayo.

El usuario, que cuenta con más de 54 mil usuarios, compartió que una falla estructural, tal y como fue llamada por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, nace a raíz de un mal mantenimiento, el cual incluye procesos de inspección, control y corrección estructural.

Al respecto, Belfort insistió en que las dos razones por las que la estructura, realizada en el pasado por el ahora canciller Marcelo Ebrard Casaubón y construida en conjunto por el ingeniero Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso, pudo caer a causa de una falla por torsión y otra más por fatiga.

"Las vigas de acero que soportaba ese puente, tienen al centro y entre ellas, unos tensores (verde), además de unas piezas verticales de acero llamados "atiesadores" (azul), atiesadores que solo se instalaron por dentro de las vigas. Y les muestro en rojo la zona de quiebre.

"El trabajo de los atiesadores es impedir que la viga se tuerza, pues al torcerse su elemento central, dejará de tener capacidad de carga. La viga, el acero y su peralte (altura), podrían estar bien calculados y en buen estado, pero si los atiesadores fallan, hay torsión", explicó en Twitter.



"Sí, hay una grieta en el concreto, en realidad es una "junta fría", y está diseñada para soportar desplazamientos y separación. La separación por sí misma no es un problema, sino el conjunto de todos los factores, iniciando por la flexión del tensor de acero. Además que esas losas de concreto, no están trabajando para soportar el puente (no es parte de la super-estructura), sino solo para ofrecer un piso firme por donde caminar y dar apoyo al tren en caso de mantenimiento.

"El concreto podría caerse a pedazos, pero si las grandes vigas principales de acero se encuentran bien, no veríamos caerse todo el elemento junto con el tren como ayer en la noche lo vimos, solo veríamos pedazos de losa en el suelo. Las vigas es el esqueleto, la columna vertebral. Si la viga falla, todo falla", indicó en un hilo.

Una reacción en cadena: acusan expertos

La explicación del proceso de caída de la línea 12 ha tenido más de mil 300 'Me gusta' y 800 "RT" por parte de los seguidores de Belfort, quien continúa diciendo que si un elemento de la estructura de ingeniería falló pudo ocasionar una reacción en cadena.

"Los tensores centrales intentan apoyar a los atiesadores, pero la carga comienza a buscar una zona fusible donde reventar y liberar tensión, y un día, las vigas generan una torsión interna, porque ya han intentado por todos los medios mantenerse en pie.

"Por enésima vez el tren pasa, la viga termina por rendirse y los tensores ya no pueden apoyar a su elemento madre, pues la torsión es hacia el interior, justo donde los tensores no pueden ofrecer resistencia. Los atiesadores ya no tienen capacidad y terminan por rendirse también", dijo el especialista.