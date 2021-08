Explosión en edificio fue por mala instalación de un equipo de lavado y secado: Santiago Taboada

Luego de la explosión de ayer por acumulación de gas en un edificio ubicado en Av. Coyoacán, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dijo que presuntamente se originó por una mala instalación de un equipo de lavado y secado al interior de uno de los departamentos.

Además, anunció que los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizan trabajos en el dictamen para conocer las causas de la emergencia.

“Están las autoridades terminando de hacer ese dictamen para corroborar que no hay ningún daño estructural, que los daños son en mampostería, cancelería, vidrios. En el caso del (departamento) 307, tuvo un colapso, pero no son elementos estructurales, este edificio tiene un método constructivo de trabes y columnas que en apariencia, en las revisiones de ayer, no tuvieron un daño mayor”, declaró.

Ante las afectaciones a las viviendas, la alcaldía brindó alojo a 17 familias afectadas en un hotel de la demarcación por la primera noche, mientras que las siguientes dos la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se hará cargo.

“Nosotros el día de ayer le dimos alojamiento en uno de los hoteles de aquí de la alcaldía, de la calle Parroquia, a los vecinos de la colonia Acacias que así lo requirieron y que no tenían con quién quedarse”, indicó Santiago Taboada.

También señaló que aparte de la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Protección Civil de la Ciudad de México trabajan de manera coordinada para apoyar a las y los vecinos.

“Ayer que se inició el protocolo; solo se le permitió (acceso) a grupos de cinco, acompañados con gente de la alcaldía o de la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, la Fiscalía le puso sellos al edificio, hubo una patrulla de la Policía de Investigación, elementos de la SSC y elementos de Blindar BJ que también estuvieron toda la noche resguardando el inmueble”, destacó.

No hay precedentes

Taboada aseguró que no se cuenta con registro de alguna llamada al 911 respecto a indicios de olor a gas en la zona.

Leer más: Pide Fiscalía CDMX denunciar robos tras explosión en Av. Coyoacán 1909

“Inclusive ahí estaba el súper intendente de bomberos y tampoco ellos refieren alguna llamada que hayan tenido para la atención de un olor a gas. No se tiene por parte de las áreas técnicas operativas del Gobierno de la ciudad que se encargan de esto y nosotros tampoco tenemos alguna llamada a la base Blindar”.