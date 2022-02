Exponen al escritor Andrés Roemer por abuso a más de 60 mujeres durante 20 años

EFE.- Un libro escrito por Heidi Putscher, investigadora y víctima del escritor Andrés Roemer, busca exponer los 20 años en que el exdiplomático e intelectual, hoy pendiente de extradición desde Israel por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, utilizó “su prestigio” para abusar de más de cincuenta mujeres y hacerles vivir "una pesadilla".

El libro titulado “El Roedor” es una recopilación de relatos, incluyendo el de Heide Putscher, sobre 61 casos de agresiones que perpetró el académico y exdiplomático aprovechándose de su trabajo y fama en televisión para acosar a varias mujeres jóvenes, en su mayoría con la promesa de un contrato laboral.

Desde su papel como víctima y con empatía con las otras mujeres que fueron abusadas por el exdiplomático, la autora busca mostrar cómo las conductas de acoso aceptadas por la sociedad afectan a las mujeres.

Putscher destaca que “El Roedor” fue el apodo que una de sus amigas le puso a Andrés Roemer porque “coincidía con su apellido y su físico".

El texto también relata su escandalosa trayectoria como diplomático, periodo en el que despilfarró recursos públicos, descuidó su encargo ylo aprovechó para aumentar su influencia, incluso decidió viajar a Europa acompañado de su piano y terminó desacatando las órdenes de Cancillería.

En febrero de 2021, la bailarina Itzel Schnaas hizo pública su denuncia, a través de un vídeo de Youtube, contra Andrés Isaac Roemer Slomiansk, a quien acusó por el delito de abuso sexual contra ella.

Después, decenas de mujeres decidieron alzar la voz y sacar a la luz sus historias de abuso sexual “pues Andrés aprovechaba el poder y el dinero para ser un depredador sexual”, afirma Putscher.

Según las denuncias de las víctimas, el especialista en administración pública y en políticas públicas presumió sus influencias para agredir, acosar e incluso violar a alumnas, aspirantes a colaboradoras, periodistas y conocidas durante casi 20 años.

Putscher confesó que durante muchos años no pudo asumirse como víctima de Roemer debido a que borró de su mente el acoso del que había sido víctima, pero fue cuando empezó a leer las denuncias de otras mujeres lo que le hizo darse cuenta que también había sido abusada.

“A mí también me invitó al teatro, a mí también me ofreció un chófer, pude socializar con él y siempre fueron interacciones inapropiadas. Pero a mis 22 años no pude identificar que eso era acoso y se podía llevar a un abuso, a una violación o a un feminicidio”, apunta la mujer.