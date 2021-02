Extorsionan con La Patrona a trabajadora del hogar en CDMX

Tras un engaño telefónico, la trabajadora Úrsula Camba entregó 400 mil pesos en especie con tal de que dejaran libre a su jefa... quien nunca estuvo en peligro.



Ocurrió el miércoles y se trata de un caso más de "La Patrona", una modalidad de estafa de la que se ha alertado desde hace años y que, sin embargo, sigue cobrando víctimas.

Úrsula se encontraba en una cita de trabajo cuando una mujer llamó a su casa en Álvaro Obregón.

La trabajadora del hogar contestó y le informaron que su jefa estaba detenida en la Fiscalía y que, para liberarla, tenía que entregar joyas, dinero y todo lo valioso que encontrara.



"Le contó que necesitaba dinero y que yo estaba incomunicada hasta que pagáramos", relató Camba.



Los extorsionadores citaron a la trabajadora a un costado de Televisa San Ángel, donde se reuniría con un presunto abogado que trabajaría en la liberación. AllÌ les dio todo... hasta el pasaporte de Úrsula.



"Yo estaba en shock, María también y no se le entendía nada. Decía muchas inconsistencias y su manera de declarar fue terrible", comentó.



La Fiscalía le informó que buscan los videos del C5 para dar con los responsables.



"Yo dudo que los atrapen. Nunca hacen nada. Yo creo que es muy difícil que den con ellos. Pero bueno, ya hice todo lo que podía hacer", agregó.



La relación con su trabajadora se rompió tras el problema, lo mismo que su salud emocional, pues dice encontrarse muy afectada.



"No paraba de llorar, acabo de tomar un calmante para poder hablar. Estuve llorando desde el miércoles. No duermo, tengo ataques de angustia, tengo ataques de pánico. Es horrible", comentó.

Cómo opera "La Patrona"

Para despojar a la ciudadanía de sus bienes o recursos a través de la extorsión telefónica, los delincuentes intentarán de todo, desde hacerse pasar por un familiar que pide apoyo para sacarlo de algún apuro, hasta argumentar que tienen secuestrado al hijo o hija de la víctima.

Te explicamos una de las modalidades usadas por los extorsionadores denominado “La Patrona”.

Los delincuentes se comunican a un domicilio o negocio buscando obtener la información del “Patrón” o “Patrona”, mediante engaños.

Luego, en una segunda llamada, se hacen pasar por abogados o supuestos funcionarios y harán creer a los empleados que su “Patrona” o “Patrón” tiene problemas legales y que necesita de una fuerte suma de dinero.

Mediante violencia psicológica, los extorsionadores convencen a los trabajadores de buscar en la casa o negocio la mayor cantidad de aparatos electrónicos, joyas y dinero.

Acuerdan finalmente algún punto para realizar la entrega; en otros casos, solicitan depósitos urgentes en la tienda de conveniencia más cercana.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana