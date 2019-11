FBI cooperará para resolver el caso LeBarón

Cd. de México.- El Gobierno de México invitó al Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a cooperar en la investigación de la masacre de nueve personas, el pasado 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora.

La Cancillería mexicana afirmó que envió una nota diplomática a la Embajada estadounidense en México para que notificara al FBI la invitación.

Los agentes que participen únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La dependencia aseguró que la decisión se tomó en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en apego a los protocolos de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el amplio marco jurídico de cooperación bilateral entre ambos Estados, se contempla la colaboración en procuración de justicia y el realizar ciertas actividades de apoyo técnico binacional, agregó la dependencia.

En un comunicado presumió que la colaboración de México con el FBI es amplia.

"Se da de forma descentralizada entre las diversas instituciones federales mexicanas encargadas de la procuración de justicia", expuso.

"Al día de hoy, el FBI ha colaborado en diversos casos con las autoridades mexicanas". El pasado 4 de noviembre, nueve integrantes de la familia LeBarón y Langford fueron asesinados en una emboscada criminal.

Familias de mormones huyen a EE.UU tras matanzas en México

Un hombre de Utah que ayudó a su madre y otros familiares a huir del norte de México luego de la reciente matanza dijo el domingo que la mayoría escapó a Arizona con lo que pudo meter en sus carros y camiones y probablemente nunca regresará.

Más de 100 personas salieron de su comunidad rural en el norte de México el sábado en una caravana de 18 vehículos luego del ataque del lunes, en el que nueve mujeres y niños fueron asesinados al parecer por sicarios de cárteles de drogas.

“Fui allá para sacar a mi madre y mi familia, mis hermanos y muchos niños”, dijo Mike Hafen el domingo en una entrevista telefónica desde la casa de su hermana en Phoenix.

Vivieron allá 47 años. Se fueron con lo mínimo, lo que pudieron meter en la cama de mi camioneta”, - dijo.- “Tras vivir allí 47 años, tuvieron que dejar casi todo”.

Hafen dijo que muchos de sus familiares y amigos creen que nunca regresarán a México debido a los carteles de drogas.

“Está empeorando. No hay nada sino corrupción. No sabes en quién puedes confiar”, —dijo. —“Algunas miembros de mi familia dicen que jamás volverán”.

“Es bastante duro para todos y es triste. Yo crecí allá. Era un lugar maravilloso para vivir. Me encanta el lugar. El crecer allá no lo cambiaría por nada”, dijo Hafen, de 54 años, quien se mudó a Utah hace 15 años. “Pero lo que está haciendo, no es seguro. Nos hemos dado cuenta”.