FGJ CDMX no cuenta con reporte de robo de menor, señala sobre bebé muerto en Puebla

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó este viernes que no cuenta con denuncia o reporte sobre la desaparición o sustracción de un menor de edad, luego que la Fundación Reinserta aseguró que el bebé hallado muerto en un penal de Puebla fue robado en la capital del país.

"Tras un rastreo en anfiteatros de la ciudad, tanto de la institución, como de hospitales y el INCIFO, no cuenta con denuncia o reporte, sobre la desaparición o sustracción de una persona menor de edad, con características del cuerpo hallado en Puebla", señaló en su cuenta de Twitter la FGJ CDMX.

En declaraciones a Radio Fórmula, Saskia Niño de Rivera, vocera de la fundación, aseguró el jueves que lo único que se sabe es que el bebé fue sustraído en la Ciudad de México.

Este viernes, en sus redes sociales, manifestó que aunque las autoridades aseguran que no hay reporte, el que exista o no, no confirma ni niega la posibilidad de que el bebé haya sido robado en la capital del país. "Están obligados a investigar".

La co-fundadora de Reinserta mencionó que a una semana del hallazgo, lo único que se sabe es que el gobernador Luis Miguel Barbosa salió a comentar en un vídeo que se hacen las investigaciones correspondientes.

"Lo que sí sabemos, a la fecha, es que el bebé fue robado de aquí de la Ciudad de México, las investigaciones marcan y se están complicando cada vez más en cuanto a que es interestatal el que esto se llevó a cabo", aseveró Saskia Niño de Rivera.

"¿Por qué, cómo, de qué manera? No sabemos bien todavía. Aún no sabemos si la incisión del bebé fue para el tema de la drogas o fue por alguna cuestión médica. No hemos tenido mucha información".

Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla emitió un comunicado pidiéndole a la CNDH que desista en atraer el caso, pese a que ya se había pronunciado sobre que iba a atraer la investigación.

Este viernes, Niño de Rivera afirmó que hay información que, ante el silencio de autoridades, en Reinserta han recabado.

"Una posibilidad es que el bebé haya sido sustraído en CDMX. Las autoridades aseguran que no hay reporte. El que exista o no, no confirma ni niega la posibilidad. Están obligados a investigar".

"Es necesaria una investigación que no deje lugar a dudas. Para eso es necesario no descartar hipótesis y que la indagatoria sea transparente. Si es necesaria la participación de instituciones como CNDH no debe impedírseles (como lo ha hecho la Comisión estatal de DH)", apuntó.

"Seguimos sin saber quién es el bebé del basurero de Puebla, ¿de donde salió? Si no hay ficha de desaparición en la #cdmx , no quiere decir que no salió de aquí. ¿Para que usaron al bebé? ¿COMO SE LLAMA EL BEBÉ? ¿Por qué tenía una incisión en su abdomen? No tenemos respuestas".