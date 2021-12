FGJ no avala aplazamiento de audiencia por colapso de la Línea 12 del Metro CDMX

Ernestina Godoy Ramos dio a conocer este sábado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no avala el reciente aplazamiento otorgado hasta el 7 de marzo de 2022 para la audiciencia por el colapso de la Línea 12 del Metro CDMX.

"Nosotros no estamos de acuerdo, no es un acuerdo con el gobierno, porque parece que así lo consigna la prensa, que por acuerdo por el Gobierno se pospuso pero no es así. Son decisiones que se toman en los tribunales".