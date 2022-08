FGJCDMX ofrece ayuda a Melissa Yamel tras acusar de abuso sexual a Mau Nieto

El pasado 15 de agosto, la productora Melissa Yamel a través de un hilo en Twitter, relató que en 2018 asistió a un lugar llamado Woko Comedy Club, donde conoció al comediante Mauricio Nieto, cuando apenas iniciaba con su fama, estrenando su primer especial en Netflix.

Aquella noche Melissa se acercó al standupero diciéndole que le había gustado mucho su rutina, a lo que el ex cinductor de La Academia le respondió: “¿Qué estás tomando?” y después de esa respuesta compró varios mezcales.

Esto llamó la atención de la productora, quien le cuestinó los motivos y preguntó: “Mauricio Nieto, por qué me invitas tantos tragos?” a lo que él respondió: “Para poder coger contigo”.

“Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. Él salió primero del baño, me recuerdo a mí misma subiéndome los leggings. Al salir y regresar a la barra, él y sus amigos ya no estaban”, señaló como parte del relato.

Cabe destacar que el Woko Comedy Club, lugar en el que ocurrieron los hechos, actualmente se encuentra clausurado por las autoridades capitalinas.

Tras viralizarse el mensaje de Melissa Yamel en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), respondió para brindarle la atención necesaria en caso de que la productora quiera proceder legalmente: "Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted por mensaje directo para brindarle atención", escribió.

Por su parte, el comediante y también conductor de televisión Mau Nieto, respondió a las acusaciones a través del programa Chisme No Like, donde aseguró no ha abordado el tema porque antes necesita asesorarse con sus abogados.