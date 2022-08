Falla FGJ en hallar a homicida de Abril

Ciudad de México.-A dos años y nueve meses del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) no ha presentado a familiares de la víctima indicios sobre el paradero del autor intelectual del homicidio.

El principal sospechoso es la ex pareja de Abril, Juan Carlos, quien trabajó como directivo en diferentes empresas.

El abogado, Héctor Pérez Rivera, explicó que periódicamente han pedido a la Fiscalía de Justicia avances en la investigación para encontrar a Juan Carlos.

"No hay ninguna información por parte de la Fiscalía.

"Lo que nos dicen es 'no sabemos, no sabemos, no lo encontramos', esa es la respuesta de la Fiscalía", declaró a Grupo REFORMA Pérez Rivera, al salir ayer de los juzgados del Reclusorio Oriente.

En ese lugar, por la mañana estaba programada una audiencia de debate a juicio oral, la cual fue suspendida.

"Es una barbaridad, o sea, hay un compromiso de la Fiscal desde hace tres años de traer a la justicia a esa persona (a Juan Carlos) que a parte se fue por errores del sistema judicial.

"Entonces, evidentemente para nosotros es gravísimo el hecho de que la Fiscalía a más de tres años de ocurrido los hechos no lo localicen", remarcó.

En la sesión, se tenía contemplado que testigos, policías que participaron en la investigación y personal médico que realizó la necropsia, testificaran ante un juez de control.

Pero fue diferida debido a que uno de los detenidos, de nombre Rodolfo Daniel, estuvo en desacuerdo para que un defensor público lo representara.

Ya que su abogada particular se presentó ayer a la audiencia, pero previamente el juez había autorizado una solicitud de destitución y una sanción económica debido a que no asistió a sesiones anteriores.

"El acusado dijo que no estaba de acuerdo con el defensor público, el defensor público pidió tiempo para conocer, imponerse el asunto ya que son seis tomos de la carpeta judicial y, entonces, el juez le permitió hacerlo, entonces, suspendió la jornada", detalló.

Con ello, también fue diferida una audiencia que estaba agendada para mañana, en la que estarían presentes hermanos y los hijos de Abril.

"Definitivamente es grave, no solamente física, si no también económica y emocionalmente, porque habían hecho el gasto de conseguir formas de trasladarse, el Gobierno de la Ciudad no estaba apoyando en ninguna forma a las víctimas para sus gastos.

"Y que ahora venga este retardo, pues evidentemente es un impacto para ellas y sí nos preocupa que la postura del Tribunal sea tan garantista de los acusados y que deje desprotegida a las víctimas", apuntó Pérez Rivera.