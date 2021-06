Fallece mujer en CDMX durante Simulacro Nacional 2021; esperan peritajes

Este lunes 21 de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que una mujer perdió la vida durante el Simulacro Nacional 2021 por, presumiblemente, resbalar del sexto piso de un inmueble ubicado en la Colonia del Valle de la Ciudad de México.

El hecho fue reportado por la SGIRPC durante la conferencia posterior al evento, en la que estuvieron presentes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), Omar García Harfuch.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que la mujer, de aproximadamente 34 años de edad, falleció en las inmediaciones de la calle Adolfo Prieto 428, en la demarcación Benito Juárez.

"Desde que tuvimos el reporte nos comunicamo con la familia, la doctora Sheinbaum habló con el padre de la joven que murió y ahora están peritos y el fiscal de BJ para que nos puedan decir con mayor precisión qué pasó; es difícil que pudiera haber caído porque el barandal está alto y el padre de la víticma coincide con notoros. Para no especular lo más conveniente es esperar los peritajes oficiales del Ministerio Público", declaró García Harfuch.

Usuarios reportaron el hecho en redes sociales a través de videos, donde se observa rl itio arribo de elementos de la SSC y agentes de la Policía de la alcaldía, así como ambulancias y personal médico de la Cruz Roja.

"Confirmado una mujer de 34 años fallece Esta tarde una mujer pierde la vida al caer de las escaleras del 6to piso durante el simulacro, esto en calle Adolfo Prieto #428 Colonia del Valle Alcaldía de Benito Juárez. Al parecer de resbala durante el Simulacro Nacional 2021", dijo el internauta Rodrigo Juárez a través de Twitter.

De acuerdo con el titular de la Secretaría, este lunes se llevó a cabo un operativo, a través de la Subsecretaría de Operación Policías, donde se desplegaron 10 mil 632 elementos y 710 unidades para garantizar la seguridad de los participantes.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX por Covid-19: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 continúa en un 7%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 20 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 348, es decir, 25 espacios más que los registrados el día 19 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 208, es decir, dos espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 673 mil 343, registro que representa un aumento de 403 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron dos muertes más que forman parte un total de 44 mil 185 fallecimientos en la capital.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.