Fallecidos fueron trasladados a la Coordinación Territorial IZP-6 de la Fiscalía: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los cuerpos de las personas fallecidas a causa del desplome de la línea 12 del Metro fueron trasladados a la Coordinación Territorial IZP-6, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de Ernestina Godoy.

La mandataria local agregó que esta acción se realiza para que los familiares de las personas que perdieron la vida sean identificados.

La entidad de justicia compartió también los teléfonos del lugar, ubicado en la colonia Chinam Pac de Juátez, para que las víctimas puedan acercarse a la institución y realizar los trámites necesarios.

Leer más: Acusa Vicente Fox a la 4T de accidente en línea 12 del Metro de la CDMX

"La #FGJCDMXInforma a la ciudadanía que los cuerpos de las personas, que lamentablemente perdieron la vida, tras los hechos ocurridos en la línea 12 del Metro CDMX, fueron trasladados a la Coordinación Territorial IZP-6 para reconocimiento de familiares", indicó la Fiscalía en un tweet.

Hasta el momento, han fallecido 23 personas, entre adutlos y menores de edad, y permanecen en hospitales alrededor de 79 heridos, entre hombres y mujeres.

Piden ayuda para ubicar a menor que se encontraba en metro de la línea 12

Tras la publicación en Twitter de la caída del convoy de la línea dorada, usuarios de la red social reportan que Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 12 años, permanece desaparecido y sin localizar, por lo que piden ayuda para ubicarlo, pues se encontraba en el convoy caído.

"No sabe nada la mamá, son las 6:20 am. Viajaba con la pareja de la mamá, la pareja ya fue localizada pero el niño no. Iba en el metro URGENTE. Hagámoslo viral", se lee en uno de los tuits.

Hasta el momento, el canciller Marcelo Ebrard, indicó que se mantiene en total disposición para esclarecer lo sucedido, sosteniendo que "el que nada debe, nada teme".

Leer más: Esperemos los peritajes antes de especular: Claudia Sheinbaum por colapso de la línea 12 del Metro CDMX

Esto sucede luego de que la Jefa de Gobierno afirmara durante la conferencia diurna del presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá peritajes y se pedirá auxilio a instituciones internacionales para localizar a los culpables