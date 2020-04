Fase 3 por Covid-19 y sus implicaciones en México y Sinaloa

México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer que inició la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país por el ascenso rápido de casos, y que la Secretaría de Salud (SSA) emitirá lineamientos: «Estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles», señaló en conferencia con el presidente, informó Reforma.

«En las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos los mil casos en cada región, en algunos como la región centro más de 4 mil casos; esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Tenemos brotes activos, y tenemos propagación en el territorio con más de mil casos, que son características importantes de fase de ascenso rápido», refirió.

El funcionario insistió en que continúan las medidas de alcance nacional emitidas por la SSA, como la suspensión temporal de las actividades laborales no esenciales en los sectores público y privado; la suspensión de actividades presenciales en el sistema educativo, y la interrupción temporal de las congregaciones en espacios públicos, como cines, teatros, parques, plazas y playas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recordó que el Consejo de Salubridad avaló extender la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo: «Solo si esta baja transmisión se logra cerca del 30 de mayo podrá hacerse una limitación anticipada de medidas, se ha planteado la fecha hasta el 17 de mayo, con reapertura 18 de mayo, si los municipios se mantienen con baja transmisión. Aquellos que tienen moderada transmisión, si logran un buen control, podrán estar municipios que abran tempranamente», dijo, dio a conocer Reforma sobre la conferencia mañanera.

Hoy dimos por iniciada la fase 3 de la epidemia de #COVID19. Estamos en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y hospitalizaciones. Para que sean los menos posibles debemos mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/fnAeMkywCz — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 21, 2020

Movilidad en el espacio público

Ayer mismo por la noche, durante la conferencia de cierre del día, el subsecretario insistió en la importancia de colaborar como sociedad para que no se sature el sistema hospitalario.

Ratificó que no se tomarán medidas como ha sucedido en otros países en cuanto a toques de queda, sino que se pide a la gente continuar con la sana distancia y el resguardo en casa para quienes no tienen actividades esenciales.

Al alza.- En Sinaloa continúan al alza los casos confirmados y los decesos, siendo Culiacán el municipio con mayor número, por lo cual se refuerzan las acciones de prevención, anunció ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Informó que se ha reducido la movilidad nacional en momentos cumbre hasta en un 73 por ciento, sin especificar fechas, y que en la Ciudad de México hasta un 82 por ciento. Dijo que esta movilidad ha variado por estados y que en promedio sostenido se ha reducido hasta en un 67 por ciento la movilidad de personas en el espacio público.

Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió al referirse que las autoridades estatales y municipales deberán actuar convenciendo a la ciudadanía y no con autoritarismo para que cumplan el distanciamiento social que se extiende: «Que se procure no actuar de manera autoritaria porque luego sale el afán este autoritario, hasta nos proponían toques de queda, militarizar al país, y eso no funciona”, afirmó.

Regresar a las actividades depende de que sigamos cumpliendo las medidas. Conferencia matutina. https://t.co/0gKIBIMQ9Y — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2020

Se están estableciendo multas para la gente que esté en la calle sin ninguna autorización, se le mencionó, dio a conocer este medio nacional. «Que se convenza más, regreso, tenemos un pueblo muy consciente, muy educado, sí, con mucha cultura, y saben qué es la cultura, es nuestra experiencia, nuestra actitud, nuestro comportamiento que heredamos de las pasadas generaciones, y la cultura, con todo respeto, es más que la educación», expuso.

Crecen los contagios y las víctimas

Al llegar a la fase 3 de la pandemia de coronavirus, México reportó ayer martes 857 muertos, así como 9 mil 501 contagios, informó El Universal sobre los datos más actualizados dados a conocer en la conferencia nocturna.

FASE O ESCENARIO 3.- Ocurre cuando el escenario es epidémico. Se presentan miles de casos con una dispersión en el territorio nacional. Se prevé que la mayoría de casos serán leves, 80 %; los graves, 14 %; y muy graves, 6 %. Las autoridades sanitarias de México y del mundo han hablado de aplanar la curva; es decir, que los casos que se presenten se dispersen en el mayor tiempo posible para que no haya una saturación de los sistemas de salud.

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que hay además 3 mil 185 casos en etapa activa de contagio.

Alomía Zegarra indicó que el virus tiene una tasa de 33 por ciento de positividad respecto con otros virus respiratorios; es decir, un tercio de todos los casos sospechosos están resultando ser de COVID-19: «En los siguientes días podría seguir esa tenden cia, o podría ir incrementando», dijo, entre los 8 mil 262 sospechosos, en espera de diagnóstico, informó El Universal.

Se aprobó propuesta del Presidente López Obrador por 179 paises en la ONU : acceso de todos a equipo, medicamentos y vacuna contra Covid-19. pic.twitter.com/Suzi6uYhqk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 21, 2020

Oficial

En esta nueva fase o escenario de la estrategia sanitaria, Hugo López-Gatell subrayó además en la conferencia nocturna que se hace mucho énfasis en conocer exactamente la ocupación hospitalaria nacional, pues existe la probabilidad de que se saturen hospitales ante el aumento de casos. Informó que antes no era un elemento obligatorio de las entidades federativas estar informando esto al Gobierno federal, para lo cual ahora ya hay una plataforma donde en tiempo real los estados van a estar notificando la información.

Ayer por la noche se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo donde se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, donde se oficializó la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del 2020.

Las entidades federativas deberán mantener actualizado el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria aguda grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaría de Salud federal considere necesario, así como instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes.

Ayer por la mañana, Efrén Encinas, secretario estatal de Salud en Sinaloa, explicó que la fase tres es el incremento de mas brotes comunitarios que permiten propagación de COVID-19 y reafirmó la necesidad de que todas las actividades no esenciales deberán parar para que el impacto no sea tan severo, lo cual puede durar de uno a dos meses.

En realidad nada cambia al declarar #Fase3 de Covid-19 pues NO todos los estados de un país tienen la misma actividad y dependerá de autoridades locales establecer las directrices, de acuerdo con sus datos. — Alejandro Macias (@doctormacias) April 16, 2020

El gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un llamado a la sociedad a respetar el Quédate en Casa para revertir el aumento de contagios y la pérdida de vidas, pues nos encontramos en la fase de mayor riesgo y crecimiento, dijo: «A veces la gente actúa con mucha irresponsabilidad, y es un tema muy serio».

Expuso que hay problemas económicos fuertes, pero se tendrán que buscar opciones y alternativas junto con el Gobierno federal para salir adelante.

(Con información del Gobierno de México, del Gobierno del Estado de Sinaloa y de la Secretaría de Salud federal)

Quédate en Casa

Si la Jornada de Sana Distancia no se cumple, no se van a tener condiciones favorables para quitar medidas, y habrá problemas de salud y económicos, informó Hugo López- Gatell.

Aplicación

Ayer, el Gobierno federal informó que en colaboración con Facebook se lanzó una aplicación de chat en WhatsApp a través de donde darán información a la gente las 24 horas los 7 días de la semana. La cobertura es nacional y no tiene costo.

Puede agregar el número 5586338589 en su WhatsApp. Usted podrá realizar un test triaje donde le preguntarán síntomas de usted o algún familiar para darle recomendaciones y decirle si requiere atención médica.

Filtros: Continúan los retenes sanitarios en Sinaloa

En las ciudades del estado se han instalado filtros sanitarios de revisión donde se les toma la temperatura a las personas, se revisa que no lleven bebidas embriagantes y se les da información, invitando a la gente a quedarse en casa, en caso de no tener una actividad esencial.

El secretario de seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó ayer en Twitter que se exhorta a las personas a viajar una en la parte delantera y otra detrás del vehículo, no viajar con niños ni adultos mayores y mantener la sana distancia en el transporte público. En las motocicletas solo deberá viajar una persona; si no es así, será retenido el vehículo.

Ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó en un Facebook Live que en fase 3 continúan estos retenes, que son alrededor de veinte retenes de este tipo, sobre todo en Culiacán, así como siguen las limitaciones para entrar a áreas como el centro de la ciudad, con el fin de superar la contingencia sanitaria.

En el caso de Culiacán, donde hay el mayor número de retenes debido a que es el municipio más afectado a nivel nacional, la Secretaría de Seguridad Pública informó que los filtros se encuentran ubicados en:

Av. Álvaro Obregón y Blvd. Fco. I. Madero

Av. Álvaro Obregón y Calz. De las Torres

Av. Álvaro Obregón y calle Martiniana Romero

Av. Nicolás Bravo y Blvd. Fco. I. Madero

Carretera a Culiacancito (altura de La Conquista)

Av. Patria y Av. México 68

Calz. Aeropuerto y Av. Fray Marcos de Niza

Blvd. Enrique Sánchez Alonso y calle Josefa Ortiz de Domínguez

Carretera a Sanalona y Av. Revolución

Calz. H. Heroico Colegio Militar y Blvd. Fco. I. Madero

Blvd. J. Kumate y Calz. De las Torres

Blvd. Pedro Infante (altura Sepyc)

Av. Nicolás Bravo y Blvd. Emiliano Zapata

Av. Manuel J. Clouthier y Rolando Arjona

Av. Manuel Clouthier y Sexta o Av. Lomas de San Isidro

Calz. Colegio Militar y Blvd. San Ángel

SEP prevé regreso a clases el 1 de junio

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció ayer que, ante la pandemia de COVID-19, el regreso a clases se tiene previsto para el 1 de junio, y que el fin del ciclo escolar se aplazará hasta el 17 de julio. Dijo que será el 17 de mayo cuando se regresará a clases en los municipios definidos como libres de riesgo, como lo dijo el doctor López-Gatell (subsecretario de Salud), informó Reforma.

La opción para los estudiantes es aprender en casa a través de programas de televisión abierta. Para más información, puede ingresar a:

aprendeencasa.sep.gob.mx

Las clases para primaria y preescolar se podrán ver desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas en el Canal 11 de televisión. También se puede ver en el canal 144 de Total Play, 330 de Sky y 280 de Dish. Otra opción es TV UNAM, canal 120 de Megacable, Sky o Dish, 20 en televisión abierta y 20 de Total Play e Izzy.

En la conferencia de prensa mañanera ayer en Palacio Nacional, el funcionario destacó el compromiso de todo el magisterio de que no abandonaron a sus alumnos, se mantuvieron en comunicación o bien adelantaron tareas y trabajos para quienes dejaron de acudir a las aulas a partir del 23 de marzo, informó Reforma.