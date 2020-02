Feminicida de la GAM confiesa su crimen a policías

Ciudad de México.-Francisco R., acusado de asesinar a su esposa ayer al interior de un departamento en la Alcaldía Gustavo A. Madero, confesó a policías el feminicidio.

En un video, el detenido relata haber ingerido bebidas alcohólicas y discutir con su esposa, Ingrid, quien tenía 25 años, hasta hacerse ambos daño con un cuchillo de cocina.

Se enojó de que andaba yo tomando... Empezamos a discutir, seguimos discutiendo, empezamos a forcejear, después me dijo que me quería matar, le dije: pues mátame.

"Estábamos ahí en la cocina, le digo: de una vez, y que saca un cuchillo y le digo: ¡de una vez!, primero como que me lo enterró y le digo: más fuerte, de una vez. No quería que nadie se diera cuenta. Con ese mismo cuchillo que me enterró, se lo enterré por el cuello", confiesa al ser interrogado.

De acuerdo con el ingeniero civil, de 46 años, su piel y otros órganos del cuerpo de su pareja los arrojó al drenaje por vergüenza y miedo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de los hechos cerca de las 10:20 horas de este ayer al interior de un departamento ubicado en la calle Tamagno 258, en la Colonia Vallejo.

En el lugar, los uniformados encontraron a una mujer, de 25 años, sin signos vitales y parcialmente desollada.

A su vez, localizaron a un sujeto de 46 años, con visibles manchas de sangre en su ropa y cuerpo, por lo que fue detenido por los uniformados como probable responsable.

El feminicida fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para el delito de Homicidio.

Se espera que en las próximas horas, el caso sea judicializado y el hombre sea presentado ante un juez de control.