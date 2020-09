Feministas 'cambian' nombre de CNDH por “Casa de Refugio Ni Una Menos México"

CDMX.- Un grupo de feministas que desde el jueves 03 de septiembre mantiene tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México, ahora supuestamente habría decidido cambiar el nombre al organismo por “Casa de Refugio Ni Una Menos México".

El conjunto de mujeres incluso colocó una manta con el "nuevo" nombre del lugar escrito, al final se puede leer la firma "Bloque Negro".El grupo exige que se detenga la violencia contra la mujer en el país.

Aquí van a vivir madres de víctimas que tienen niños huérfanos y que no tienen dónde vivir, esta será su casa. No lo vamos a entregar, no hay negociación y que le hagan como quieren”, gritó Yesenia Zamudio según Sin Embargo.