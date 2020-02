Feministas cierran calles del Centro Histórico de CDMX

México.- Mujeres de Colectivas feministas cerraron los principales cruces de Avenida Juárez y la Avenida Eje Central ubicadas en el Centro Histórico.

Con pancartas y gritos exigen que cesen los feminicidios y la justicia para la niña Fátima, asesinada la semana pasada.

"Somos el grito de las que ya no están!, "lucha hoy para no morir mañana", "No pertenezco a nungún pedorro partido político", "Hoy no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar", "¡De camino a casa quiero ser libre, no valiente!" "No tuve que conocerlas para sentir el dolor de su ausencia"