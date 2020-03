'Feministas me quemaron... deseo poder sanar' acusa mujer policía

Ciudad de México.- Durante las manifestaciones en contra de la violencia de género y el feminicidio que tuvieron lugar durante el día Internacional de la Mujer dejaron un saldo de 38 personas lesionases, entre ellas Lucero San Juan, una mujer policía que solo estaba cumpliendo su deber.

La oficial publicó en redes sociales una imagen de la lesión en su rostro, ocasionada por la esquirla de un petardo, junto a un mensaje de reflexión por los acontecimientos de ayer.

“Muchas veces me han preguntado que si no me da miedo ser ‘POLICÍA’ que es muy arriesgado y pues el único miedo que tengo es el de no llegar a casa y poder abrazar a mi mamá y a toda mi familia…”, argumentó San Juan en defensa de su oficio.

“Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres.”, señaló la oficial, quien no fue la única persona lesionada en el cumplimiento de su deber; como ella, una reportera fue herida por bomba molotov.

Las feministas me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ‘lucha' la cara no me quede marcada”, añadió.

Dependencias gubernamentales dieron a conocer que más de 80 mil personas participaron en las protestas del domingo.

"DETRÁS del UNIFORME TAMBIÉN HAY MUJERES"

Es la agente de @SSP_CDMX Lucero San Juan.

Ayer, las esquirlas de un petardo le dejaron así el rostro.

Era su día de descanso, pero fue a cuidar la manifestación por #DiaInternacionalDeLaMujer

Así está ahora…

"Yo solo deseo poder sanar" pic.twitter.com/tx1IRbnNNN — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2020

Mientras que Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) informó que 38 personas requirieron atención médica, tres de ellos fueron trasladados a hospitales por desmayos y convulsiones.

De igual forma, cerca de seis hombres fueron detenidos por agresiones contra mujeres en marcha 8M.