Feministas narran cómo fueron agredidas por hombre en marcha 8M

CDMX.- Durante las manifestaciones que tuvieron lugar hoy en la Ciudad de México, dos mujeres resultaron agredidas por un grupo de hombres que portaban diferentes artefactos con el fin de herir a las mujeres que conmemoraban el Día Internacional de la Mujer con una marcha de alrededor de 80 mil personas.

Dos mujeres que se encontraban en la Catedral Metropolitana fueron agredidas por un grupo de hombres que llevaban piedras amarradas con cuerdas, bates, palos y un teizer.

En el video tomado por una reportera de EL DEBATE se observa la llegada de policías hombres, cuando previamente las autoridades confirmaron que solo mujeres policía cubrirían la manifestación.

Al hombre lo mantenían resguardado un grupo policiaco, a la espera del arribo de más elementos para trasladarlo al Ministerio Público e investigar su participación en agravio de dos mujeres.

En el video se muestra cuando elementos de seguridad suben al presunto agresor a la patrulla con numeración 124Z1.

En el momento en el que la patrulla dejó el lugar, las agredidas comenzaron a hacer llamadas para avisar a sus familiares lo sucedido, y que deberían acudir al Ministerio Público a poner una denuncia en contra del sujeto por los hechos mencionados.

Las dos mujeres narraron a EL DEBATE cómo sucedió la agresión por parte de un sujeto que se encontraba en compañía de otros dos hombres, y se encontraban burlándose de las manifestantes.

Mi madre y yo ya nos libamos. Íbamos hacia Allende. Íbamos caminando enfrente de las policías, y pues nada más las estábamos viendo. En eso vimos como empezaron a gritar y a correr. Como ha pasado muchas veces, yo le digo a mi mamá: sabes qué no te preocupes no pasa nada. La puse aun lado, vinieron estos hombres que las estaban agrediendo, yo me pasé enfrente, como para proteger a mi mamá y me pegó y me hizo aun lado.