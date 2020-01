Feministas protestan en la CDMX por activistas muertas 

CIUDAD DE MÉXICO.-Feministas protestaron y realizaron pintas durante la marcha convocada tras los asesinatos de dos activistas contra el feminicidio y la violencia de género.



La manifestación denominada "Todas a la calle" inició alrededor de las 17:30 horas y partió de la "Antimonumenta", ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, hacia el Ángel de la Independencia.

Integrantes de colectivos como Ni una menos México, Me too México, Violetas Soreciendo, Crianza Feminista y la Colectiva Amor no es Violencia A.C indicaron que el motivo fue reprobar y exigir justicia por la muerte de Yunuén López Sánchez e Isabel Cabanillas.La primera activista, de 24 años, fue secuestrada y encontrada sin vida el pasado 9 de enero en Michoacán.

Hoy marcha contra los feminicidios de Isabel Cabanillas y Yunuen y que el gobierno manda a sus matonas a intimidar, y agredir, es neta Sheinbaum? así nos cuidas mandando a reprimir el intimidar? Además la vileza de usar mujeres como escudo humano de monumentos pic.twitter.com/W4ykB54TQt — Seluna ��♀�� (@darkmoonselina) January 26, 2020



En tanto, Cabanillas, de 26 años e integrante del colectivo "Hijas de Maquilera Madre" en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada el pasado 18 de enero.



Desde Avenida Juárez, y frente al Palacio de Bellas Artes, hubo pintas y arrojaron pintura color rojo a paredes. También salpicaron a elementos de la Policía capitalina, entre ellos mujeres.



En la Glorieta de Colón lanzaron una bomba molotov, por lo que una mujer resultó herida, mientras que en el Senado arrojaron objetos.



También hicieron pintas en relación a la petición para que legisladores aprueben el aborto legal a nivel nacional.



"México Feminicida", "Ni una más" y "Su muerte será vengada", se leía en algunos carteles.