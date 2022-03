Feministas sobrevuelan con zepelín sitios icónicos de la CDMX en protesta por feminicidios

De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, colectivos feministas sobrevolaron puntos icónicos de la CDMX con un dirigible en protesta por los feminicidios en el país.

Con las frases “10 feminicidios diarios” y “Ninguna en el olvido” a los costados, el zepelín de 50 metros sobrevoló la Fuente de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Senado de la República, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes para visibilizar los casos y víctimas de violencia y feminicidio que han ocurrido desde hace varios años en México.

“Protestamos con dolor en el cielo en contra de los asesinatos diarios a mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, y lo hacemos desde las alturas para estar más cerca de nuestras hermanas”, apuntaron en un comunicado los colectivos feministas, que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Asimismo, destacaron que a través del vuelo del zepelín expresan públicamente su hartazgo ante la impunidad, horas antes de la marcha del 8M, además de buscar “abrir conversación para que como sociedad nos cuestionemos la violencia de género y urgimos a las autoridades, una vez más, a que nos escuchen”.

“Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas”, resaltaron.

En tanto que recalcaron, de cara a las marchas por el 8M, que el sobrevuelo del dirigible va en respuesta a que “nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”.

Las cifras de los feminicidios

De igual forma, las feministas subrayaron que entre marzo de 2021 y el de 2022 se registraron en México alrededor de 10 feminicidios diarios, a la par de resaltar que seguirán protestando contra el “México Feminicida en que vivimos” hasta que haya acciones concretas por parte de las autoridades, en demanda de justicia para las familias de las víctimas.

“No somos cifras ni datos, somos universos completos, somos historias, somos amores, somos desamores, somos familias, somos complejidad y también somos con nuestras diferencias”, indicaron.

Mientras tanto, el país suma casi 25 mil mujeres desaparecidas o no localizadas, con más de mil feminicidios reconocidos oficialmente durante 2021, 2.66 por ciento más casos en comparación con 2020.