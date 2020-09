Fernández Noroña ataca en redes a feministas que vandalizan la CNDH

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, criticó a las organizaciones feministas y familiares de víctimas de feminicidios, abusos sexuales y personas desaparecidas, por la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al retuitear una imagen de una de las pinturas dibujadas durante la incautación de las instalaciones de la institución, Fernández Noroña dijo: "Seguro con eso se logra la justicia que dicen exigir”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo anterior es resultado de un tuit de María Salguero, creadora del Mapa Nacional de feminicidios en México, quien dijo que Andrés Manuel López Obrador debería estar indignado por las víctimas de la violencia, no con la pintura.

Salguero dijo en su publicación: "Una vida no puede restaurarse y tampoco el espacio que dejan los desaparecidos y desaparecidas.

Cabe recordar que el presidente López Obrador condenó durante la conferencia matutina que ultrajaron la pintura de Francisco I. Madero durante la manifestación.

El mandatario dijo que comprenden el sufrimiento de las víctimas y respetan las manifestaciones, pero no está de acuerdo con la violencia y el vandalismo. "Claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado"

"Sé que hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están muy heridas y tienen derecho a manifestarse, pero esta no es la mejor manera". comentó.

Te podría interesar:

Conflicto, chapulineo y traiciones

Dulce María Sauri asume la presidencia de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Expareja de Fernández Noroña pide avances por denuncias contra él por corrupción y lavado de dinero