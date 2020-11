Filtran los presuntos mensajes de Jorge antes desaparecer por broma de sus compañeros

Ciudad de México.- Ante la noticia de la desaparición de Jorge Barrera de 16 años, a través de redes sociales circulan audios y presuntas capturas del chat del grupo 454 de la Prepa 5, donde todos los compañeros engañaron al joven desaparecido para que acudiera a la escuela a realizar un examen presencial pero en realidad era una "broma".

Jorge de 16 años desapareció el día 26 de octubre luego de ser víctima de una broma por parte de un grupo escolar de WhatsApp de la Prepa 5, donde lo hicieron creer que tenía que ir a la preparatoria a presentar un examen.

Diversos usuarios de Twitter compartieron capturas de pantalla del supuesto grupo y un audio de Jorge donde reclama que no fue solo una "broma", sino que lo dañaron y más a él que ha hecho un esfuerzo por seguir estudiando.

Antes de que Jorge desapareciera, sus compañero comentaban en el Grupo 454 de la Prepa 5 de la UNAM que lo esperaban.

Vente we. Ya abrieron. Córrele we que el examen es a las 5:50

Le comentó uno de sus compañeros, a lo que Jorge responde inocentemente: "¿Qué les pidieron para entrar?"

Sin embargo, el resto de su salón de clases se unió a la "broma", diciéndole que le pidieron la "hojita de inscripción".

A lo que Jorge responde con un "¿Pase de entrada?", pero el joven desaparecido no se daba cuenta que entre la conversación los demás ponían risa como "JAJAJA", mientras continuaban con la broma, agrando que Jorge les marco para que le dijeran a la maestra que él ya va para la preparatoria.

No mmn jjjajajaja. Que mala onda. Se pasó de pen...

Comentó uno de sus compañeros con emojis riendo, mientras los demás se burlaban de que Jorge se creyó lo del supuesto examen presencial.

Wey el Jorge valió verg... jajaja

Mientras que los demás compañeros algunos continúan preguntando que si entró a clase, mientras que otros dicen que la preparatoria esta cerrada.

En la última captura preguntaron en el Grupo 454 que si le dijeron a Jorge que era mentira.

¿Pero obvio que era bromi no? pobresito

Finaliza la última captura, momentos después supuestamente Jorge mandó audio que también se filtró que dice lo siguiente:

Fragmento del último audio que envió Jorge

"Tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria, para mover cielo mar y tierra, por favor cuando uno les diga, fuera de coto, ya dejando de bromear, por favor... pero por favor, cuando se les dice ya, es ya, no todo en la vida es risa y risa, ja ja ja"

"Muchos de ustedes tienen internet en su casa, su internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos son profesionistas, algunos tienen más ventajas que otros, tienen alguna mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras, muchos menos obstáculos que tener en el estudio, habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en internet, mucho menos de tener internet fijo en la casa"

"Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa... me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente, hasta cierto punto porque nunca en verdad... nadie me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fie, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hiciera esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicione"

Y desde entonces ya no ha mostrado señal alguna Jorge ya que recalcó que se le dificulta tener acceso a internet y además que el porcentaje de su batería se encontraba al 2%.

Supuestos mensajes del grupo de Jorge / Foto: Especial

En la última captura del Grupo 454 uno de sus compañeros dice que solo es una broma.

En primera papi no le hicimos la broma a él. La hicimos a todo el grupo y era obvio que se notaba que era una broma. Así que funenme me vale v..., no fue mi culpa y yo lo sé

Usuarios de Twitter se mostraron indignados ante la desaparición de Jorge por una "broma" de mal gusto por parte de sus compañeros e incluso hicieron tendencia los hashag #NosFaltaJorge y #TodosSomosJorge.

Incluso se llegó a difundir las imágenes de los perfiles de las personas identificadas como los "bromistas", así como teléfonos y redes sociales.

La Prepa 5 de la UNAM emitió un comunicado donde exige la presencia de Jorge y que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición del adolescente, las autoridades de este plante y de la ENP se han mantenido en contacto con la autoridad competente con el fin de dar con el paradero de Jorge.