Fiscalía CDMX investiga a Sandra Cuevas por permiso "patito"

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la posible comisión del delito de uso indebido de documento tras revelarse que utilizó una camioneta con permiso de circulación irregular.

En conferencia de prensa, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía CDMX, señaló que en seguimiento a diversas denuncias públicas, inició una carpeta de investigación en contra de una servidora pública de la alcaldía Cuauhtémoc, por la probable comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores.

De acuerdo con la indagatoria iniciada en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el vehículo en el que se transportó Sandra Cuevas en días recientes portaba un permiso especial de 90 días para circular, posiblemente irregular.

"Según lo referido en diversas denuncias que se hicieron públicas en medios de comunicación y redes sociales, la servidora pública argumentó que el documento aparentemente fue expedido por la Secretaría de Movilidad y se encontraba adherido en el cristal frontal de la camioneta de alta gama", mencionó el coordinador de asesores de la Fiscalía.

Por tal razón, agregó Lara López, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales indaga la autenticidad de dicho documento, para determinar si existen probables anomalías.

Permiso irregular

El fin de semana, Sandra Cuevas presentó documentos que presuntamente demuestran que el vehículo Honda Oddysey 2014 en el que la trasladaron a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la CDMX cuenta con un permiso provisional que no es apócrifo, como lo aseguró el periódico Reforma.

La alcaldesa de Cuauhtémoc declaró quela camioneta le pertenece a un vecino, del cual pidió garantizar la protección de datos. También señaló que el diario ejerce violencia de género en su agravio, en lo que parece “una cacería de brujas”.

De acuerdo con un comunicado de la Cuauhtémoc, "la Alcaldesa, aseguró que lo único que hace es vivir para trabajar".

"Y lamentó que el haber sido trasladada, por un ciudadano, a un encuentro con medios de comunicación para realizar un trámite de índole legal, sea utilizado para dañar su imagen política sin sustento", agregó la Alcaldía.

Sandra Cuevas mostró 14 documentos originales que presuntamente avalan la estadía legal del vehículo en el país, así como la primera solicitud de información de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México.

“Aquí está todo el material para corroborar, para demostrar que la camioneta en la que me hicieron favor de transportar es una camioneta que efectivamente no tenía placas, pero que sí tenía un permiso legal, no un permiso patito”, refirió la alcaldesa.

"Con ello se demuestra que Reforma está mintiendo y que está poniendo en riesgo mi integridad, mi honorabilidad y pone en riesgo mi seguridad porque una tras otra evidencia en qué automóvil me muevo".