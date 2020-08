Fiscalía de la CDMX alerta sobre violador serial en varias Alcaldías

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México, emitió una alerta con un retrato hablado de un presunto violar serial que ha atacado a mujeres en diferentes Alcaldías, teniendo como mayor punto de injerencia la delegación Miguel Hidalgo.

Según las investigaciones de la FGJ y de los testimonios de mujeres que han sido víctimas, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, moreno y delgado, que utiliza el mismo modo de operar desde el año 2012.

Los primeros reportes al respecto señalan que el presunto agresor ataca a las mujeres en parques, las amaga con un objeto punzocortante y abusa de ellas sexualmente. El hombre no robo las pertenencia de sus víctimas por lo que se ha difucultando el rastreo para dar con el responsable.

Uno de sus últimos ataque se registró el pasado 28 de febrero, cuando una mujer de 55 años de edad, fue atacada en la colonia Molino del Rey en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según el testimonio de la víctima, ella había salido de trabajar alrededor de las 21:30 horas de de una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, y mientras caminaba sobre el Paseo de la Reforma para tomar un camión, a la altura de un banco se le acercó un hombre.

Este la tomó por la espalda, amenazándola con un cuchillo en el cuello. Su pronto respuesta fue darle sus pertenencias creyendo que se trataba de un asalto.

Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame”, le dijo el agresor y la llevó a una zona de área verde.

“No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”, mencionó la mujer en su declaración.

Los avances de la investigación del organismo de justicia, indicaron que el violador serial ha abusado de mujer en las calles de las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Magdalena Contreras

Cuauhtémoc.

La FGJ ha difundido a través de redes sociales un retrato hablado del agresor, basado en los testimonios de las víctimas y en diferentes videos que fueron captados durante sus abusos. Hasta el momento no se ha logrado identificar con precisión al presunto violador.

Retrato hablado del presunto violador/FGJ

