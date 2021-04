Fiscalía fabrica delitos en CDMX, afirma hijo de agente detenido en marzo

Desde las 11:00 horas del pasado 8 de abril, un colectivo se posó en las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para exigir la libertad y justicia en el caso del servidor público César Peña Bautista, quien fue detenido en marzo pasado bajo condiciones dudosas.

Con pancartas y misivas hacia la titular del organismo, Ernestina Godoy, cerca de 30 individuos mantuvieron cerradas las puertas del Búnker, ubicado en la colonia Doctores, manifestando que éste fábrica delitos contra sus propios empleados.

El convoy, integrado por mujeres, hombres y hasta niños, compartió boletines explicando que la FGJCDMX ha mantenido cautivo al servidor público, quien fue acusado de cohecho a pesar de las diferentes pruebas otorgadas.

Leer más: Capitalinos pierden 5 años de vida y 100 mil mdp al año por culpa del tránsito

Con frases como "La fiscalía quiere tu plaza", "Hoy fue César, mañana quién sigue" y "Corrupto Juez Joel de Jesús Garduño Venegas, no aplicar la ley también es corrupción", familiares y amigos del agente, quien fue remitido a la cárcel por presuntamente negociar 11 mil pesos para liberar a un detenido.

En entrevista, César Peña Cortés, hijo del abogado de profesión, explicó que a su padre lo aprehendieron con el fin de deslindarse de cualquier obligación laboral relacionada con su antigüedad, además de despojarlo de la plaza que ocupó por más de dos décadas.

Inconformes cierran la puerta del inmueble de la colonia Doctores

Foto: Trajano Hernández

Sin embargo, Peña relató que existe un video que desmiente la versión oficial otorgada por agentes del Ministerio Público, lo cual resultaría en la fabricación de un delito, hecho que demeritaría el trabajo de la Fiscal General, así como de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Durante la última Evaluación de Incidencia Delictiva de marzo de 2021, se informó que del 18 de dicho mes y hasta el 15 de abril se realizaron mil 640 vinculaciones a proceso (56.55 diarias), además de 965 prisiones preventivas (33.27 diarias): César Peña Bautista forma parte de esta cifra.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

“Lo detuvieron un jueves en la noche del 18 de marzo; llega la gente de Asuntos Internos, los detienen a él y a un abogado, no es un delito grave, pero en la audiencia se le ordena que se quede dentro del reclusorio; cuando lo detienen, las personas declaran y comenzaron a rondar fotos, y cuando llegan a la audiencia las declaraciones son otras y los hechos imputados son otros.

"Existe un video donde se indica que las cosas no fueron así como dice la Fiiscal: no nos dejaban hablar con él y dentro del reclusorio no he podido hacerlo”, detalló el hijo de César Peña Bautista.

Foto: Trajano Hernández

Para el estudiante de Derecho, la captura de su padre fue sorpresiva, pues declara que él es una persona responsable y que tenía diferentes tareas a su cargo, las cuales fueron desempeñadas con eficacia y honestidad.

Por otra parte, señaló que este hecho se debe al actual periodo electoral, en el que se elegirán el próximo 6 de junio 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como 200 más por representación proporcional y diversos cargos en los 32 estados de la República, incluyendo gubernaturas y alcaldías.

“Buscan resultados y números de que se está combatiendo la corrupción; estamos intentando meter presión social porque esto no amerita que él se encuentre ahí, el juez le niega la libertad: al final son trabas.

"Necesitamos difundir esto para que se conozca la verdad y se sepan las inconsistencias de las cuales fueron víctimas Cesar Peña y el abogado litigante: puede ser cualquiera de ustedes, hasta los compañeros, que se prestan hacer estos operativos y estos teatros”, explicó el alumno de 23 años.

Foto: Cortesía César Peña

Foto: Cortesía César Peña

Foto: Cortesía César Peña

Foto: Cortesía César Peña

Foto: Cortesía César Peña

Video desmiente versión de la Fiiscalía

César Peña Bautista, quien se desempeñaba como responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Iztapalapa 8, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) tras una denuncia ciudadana, siendo presentado ante un miembro de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Según informes oficiales, el agraviado explicó que el servidor público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia había pedido dinero a su abogado particular, identificado como Miguel Ángel Alvarado López, a manera de dádiva, para liberar al hijo de un ciudadano.

En el expediente, Alvarado López habría llevado un folder con 22 billetes de 500 pesos (11 mil en total) en su interior y, presuntamente, los colocó en el escritorio de la oficina de Peña Bautista, siendo ese el momento exacto en el que se realizó la detención.

Pese a que en la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-1 C/D/00716/03-2021 se relata lo anterior, en un video compartido en la red social Twitter, se escucha al elemento de la Fiscalía exigirle al abogado "este dinero lo vas a poner aquí" refiriéndose al folder que se menciona en el expediente y que, además, dicho agente tiene en la mano.

Hasta el momento, Ernestina Godoy no ha realizado un comunicado oficial respecto a las acusaciones realizadas; sin embargo, Peña Cortés declaró que continúan en pláticas para esclarecer el caso y afirma que se mantienen en “territorio neutral”.

Leer más: FGJ procesó a 60 agresores de mujeres en la CDMX los primeros días de abril

“No hemos cedido pero ellos tampoco, nos pidieron no meter a los medios de comunicación, yo creo que por miedo, y les dijimos que si hacían su trabajo bien no había nada malo; estuvimos en platicas con las autoridades y dijeron que pondrían atención al asunto.

"Nos darían lo que estamos pidiendo respecto a las solicitudes de información y de el proceder en contra de los servidores públicos que realizaron el montaje del delito; mencionaron que se haría la denuncia y, si procede, la harían valer”, finalizó el pasante de licenciatura.