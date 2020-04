Fiscalía investiga a youtuber con Covid-19 que salió a las calles de CDMX

CDMX.- El youtuber "Soy David Show", es investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México luego de la difusión en redes sociales donde dijo ser portador de coronavirus (Covid-19) y aún así visitó comercios en la Alcaldía de Benito Juárez, ignorando la cuarentena.

El youtuber divulgó un video mientras iba al supermercado a pesar de estar enfermo, de acuerdo con la dependencia, se inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de riesgo de contagio.

Hace unos días el youtuber subió un video donde señala que esta contagiado de Covid-19, pero salió a hacer unas compras a un centro comercial y retiró dinero de un cajero.

"Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías, me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior, y me dio, me dio la cosa ésa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví, de hecho hasta fue gente de la Secretaría de Salud a atendernos y a mí nos dio a los dos. Y dirán: David ¿qué haces en la calle? Tú eres un irresponsable. Estoy yendo al súper mercado porque necesito abastecerme"

De acuerdo con el representante jurídico de la Alcaldía Benito Juárez presentó por escrito en la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez la denuncia respectiva.

El Ministerio Público giró un oficio para solicitar las imágenes de cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como particulares y testigos de los hechos para la ubicación del youtuber imputado, además que se solicitó la Instituto Nacional de Migración información sobre el estatus migratorio del indicado.

Además se solicitó un informe sobre el domicilio en que habita la persona señalada y giró oficio a la Secretaría de Salud para que informe si con motivo de la contingencia decretada, se le brindó servicio en su domicilio y cuál fue el resultado.

El Código Penal, en el capítulo de delitos contra la salud sobre el riesgo de contagio a las personas, sabiendo que están enfermos y expongan riesgo a la población, podrían ser sancionadas hasta con tres años de prisión.

