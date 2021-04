Fotogalería: Crea peluches para recordar a fallecidos por Covid-19

La diseñadora Irma de la Parra se dedicaba, principalmente, a la fábrica de batas para maestras en la Ciudad de México; sin embargo, el cierre de las escuelas a causa de la pandemia por el Covid-19 la dejó sin empleo.

Este fue una de las causas que la impulsó a crear ositos de peluche hechos con prendas de personas fallecidas a causa del virus SARS-CoV-2, con la finalidad de acercarlos con sus seres queridos.

Un día, Irma confeccionó un peluche que le pidió a su hija subirlo a redes sociales mediante una foto para ofrecer un servicio de confección.

Cada oso tiene un valor de 200 pesos y está pensado para las personas que no tienen la posibilidad de pagar un servicio más costoso y desean tener algo que les haga sentir cerca de quienes ya no están.

Ninguno de los peluches es igual al otro, tienen tamaños y colores distintos, pues se crean a partir de lo transmita cada prenda.

El taller, ubicado en la alcaldía Iztacalco, es atendido por mujeres que se reparten el trabajo con Irma, quienes confeccionan y también realizan entregas.

Ocupación hospitalaria en CDMX, al 28%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 28%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 13 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 506, es decir, 10 espacios menos que en el registro del día 12 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 746, es decir, 9 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 623 mil 164, que representa un aumento de mil 477 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 149 más, que se agregaron a un total de 40 mil 711.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.