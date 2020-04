Frena el Covid-19 trámites en CDMX

CDMX.- La emergencia sanitaria por el Covid-19 también pegó a quienes necesitan realizar trámites en la Ciudad de México, pues se toparon con ventanillas cerradas y sitios en línea con fallas.

Para evitar riesgos de contagio del coronavirus, el Gobierno suspendió la atención en ventanillas y kioscos y sólo se brinda vía internet, del 1 al 30 de abril.

"Se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el acuerdo del Consejo de Salubridad General, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Covid-19", anuncia la Administración local.

Las quejas de usuarios van desde aclaraciones, pagos y reclamos por servicios públicos.

Como Kenia Martínez, quien comentó que dos meses antes del cierre de oficinas reportó el robo de su tarjeta de útiles y uniformes, pero ahora deberá esperar al menos 30 días más porque no puede recogerla.

En esos plásticos el Gobierno capitalino reparte dinero por la contingencia.

En tanto, trabajadores del Gobierno destacaron que por la contingencia se han recibido mayores solicitudes y quejas por el abasto de agua. Hasta el Sistema de Aguas reconoció fallas.

"Ofrecemos una disculpa. Derivado de la satura del sistema de pago, trámites y servicios, este se torna lento, le sugerimos intentar fuera de las horas pico", respondió a una usuaria que envío un correo electrónico para quejarse de que no podía realizar un pago.

Otro reclamo recurrente, añadió un empleado, se ha presentado en el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), que ofrece el registro para solicitar microcréditos por la crisis sanitaria y se ha pedido a usuarios acceder en horas que no sean "pico".

Mónica Rojas explicó que trató de enviar su solicitud durante la medianoche, pero no lo logró. Intentó de nuevo desde las 6:00 horas, y no lo ha concretado en tres días seguidos.

Personal del Fondeso le indicó que la saturación hacía lenta la atención y le ofreció una disculpa.

"Les dije que son tan hipócritas de pedir que no salgamos de casa, pero no pueden dar mantenimiento a sus páginas para que podamos hacer trámites y pagos por internet, no es mucho pedir", reclamó Elvira, de la Colonia Del Valle.

Sobre el tema, la Consejería Jurídica informó que entre febrero y marzo de 2019 expidió 256 y 278 copias vía internet de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, comparado con febrero de este año, con 584.