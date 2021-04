Fui víctima del enojo y la furia; Alfredo Adame pide disculpa por mentarle la madre a automovilista

México.- El conductor de televisión y ahora candidato a diputado por Tlalpan por Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, ofreció disculpas luego de ser captado en su campaña política agrediendo verbalmente a un automovilista durante el fin de semana pasado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Alfredo Adame ofreció primeramente disculpas a los dirigentes de Redes Sociales Progresistas, quienes le dieron la oportunidad de ser candidato para diputado por Tlalpan, en la Ciudad de México.

Alfredo Adame reconoció el acto que se perpetro durante el fin de semana y que se volvió viral, pues durante una campaña para ganar votos, el candidato le mentó la madre a un automovilista que transitaba por las calles del distrito que pretende representar.

Adame indicó en el video que había sido víctima del enojo y la furia luego de sentirse agredido por las personas que transitaban por la calle, sin embargo aseguró que su comportamiento no representaba los ideales de RSP.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccione de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir, fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido”, mencionó en el video.

Así, el candidato a la diputación pidió disculpas al automovilista a quien le menó la madre al responder a los insultos que se dijeron, mismos que fueron grabados en un reportaje.

Asimismo se disculpó con sus compañeros de campaña y el resto de los adeptos de RSP, por su comportamiento que fue reprobable para los ciudadanos en las redes sociales.

“Por lo tanto, le pido una disculpa a la persona con la que tuve el altercado, le pido una disculpa a mis compañeros de brigada y le pido una disculpa a todos los compañeros del partido por esta actitud”, aseveró.