Fustiga Salomón Galindo, abogado de DNV, ataques del Gobierno de CDMX tras tercer informe de L12

El “desdén” del Gobierno de la Ciudad de México al tercer informe de DNV sobre la Línea 12 del Metro no solo trajo como consecuencia la demanda civil y el impago del contrato, sino ataques y señalamientos hacia Héctor Salomón Galindo Alvarado, según afirma el abogado de la empresa noruega.

Ello, a semanas de las acusaciones de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de un supuesto conflicto de intereses de la empresa contratada para realizar un peritaje independiente sobre el desplome de la Línea 12 del Metro CDMX, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos.

“Como profesionista no me prestaré a un nivel de diálogo basado en mentiras deliberadas. Como mexicano me duele la insinuación de que los mexicanos somos corruptos. Como ciudadano me asusta que se utilice al Estado contra el pueblo en forma desmedida.

“Como persona esperaría un nivel básico de moralidad y por ende una disculpa pública de su parte, lo que no está en mis manos. La tragedia afecta a más de 126 familias con estas acciones se suma una más", compartió Galindo Alvarado.

El abogado respondió así a los señalamientos repetidos por Sheinbaum y otros funcionarios de la CDMX en torno a que Galindo Alvarado representa un conflicto de interés para la compañía, luego de que litigó en contra de un spot de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

DNV fue contratada y posteriormente demandada por el Gobierno de la CDMX, luego de que ésta se inconformó por su análisis causa-raíz que apunta a que el colapso pudo haberse evitado y señala fallas desde la construcción y hasta el mantenimiento.

Mientras que la empresa ha respaldado y defendido sus resultados y al personal con el que labora, puntualizando que Galindo Alvarado no participó en el peritaje ni en la conformación del informe rechazado por el Gobierno de la Ciudad de México.