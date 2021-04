García Harfuch preside graduación de 249 hombres y mujeres en Universidad de la Policía de la CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, presidió la ceremonia de graduación de la Generación 274, en la que 249 hombres y mujeres concluyeron el curso básico policial.

Tras el acto protocolario en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, así como la Jura de Bandera y la Arenga del Cadete, las 109 mujeres y los 140 hombres realizaron un desfile simbólico para dejar atrás su etapa como cadetes y convirtirse en policías de la SSC.

En su intervención, García Harfuch resaltó que derivado de la facultad de realizar labores de investigación en auxilio del Ministerio Público, de 2020 a la fecha se ha intervenido en 561 domicilios, donde 810 personas han sido detenidas, lo que, completó, "ha reflejado un decremento en los homicidios dolosos y robo de vehículo, entre otros delitos".

Leer más: Cae Ulises N, alias El Garrafón, presunto operador del Cártel de Tláhuac

El secretario de Seguridad destacó que como parte de la estrategia de combate a la delincuencia, al inicio de su gestión se identificaron 40 objetivos prioritarios para detener; después, la lista creció a 72, de los cuales se ha detenido a 66 generadores de violencia, labores en las que se sumarán los nuevos elementos.

"Lo que quiero expresarles es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una convicción absoluta de defender a esta Ciudad de estos delincuentes que tanto daño le hacen a la ciudadanía. Está en ustedes, en su integridad, que no se doblen o se quiebren cuando estén en la calle, mantenerse firmes ante estos embates de la delincuencia, que no permitan ser amedrentados, que no permitan actos de corrupción", dijo García Harfuch a los graduados.

Las autoridades del presidium entregaron los diplomas de aprovechamiento académico a dos hombres y una mujer, quienes obtuvieron los promedios más altos durante el curso básico policial.

Leer más: Todo lo que se sabe del supuesto abuso de diputado de Morena a un adolescente

Testimonio de una cadete

La cadete representante de la Generación 274, López Gordillo, dirigió un mensaje a sus compañeras y compañeros, así como al secretario de Seguridad Ciudadana, los subsecretarios y los directores generales de la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, en el que se dijo feliz de saber que después del esfuerzo, sacrificio y disciplina, lograron graduarse portando dignamente el uniforme de la policía de la Ciudad de México.

"Concluir el curso básico policial es la oportunidad de convertirse en las y los policías para servir a la Ciudad y, sobre todo, para proteger la integridad, patrimonio y derechos de los ciudadanos", indicó la representante.