Gatell advierte: Remdesivir no es medicamento para el Covid-19

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en México no hay este medicamento y además tiene un costo de 53 mil pesos en los Estados Unidos

“Lo digo con tanta insistencia porque nos preocupa que en hospitales tanto del sector público como privado se ha llevado, a veces, a personas, familiares de pacientes con Covid grave a angustia porque se les dice “tienes que conseguir remdesivir porque es el medicamento de elección.

¡No, no, la evidencia no muestra que remdesivir sea el medicamento de elección! de hecho, no muestra que sea un medicamento suficientemente útil para ser considerado como la opción terapéutica, afirmó, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Desde Palacio Nacional, este 30 de junio, Gatell informó a la población que no se cuenta en México con este medicamento.

Explicó que, Remdesivir es un medicamento antiviral que fue motivo de ensayos clínicos, de estudios de investigación clínica al principio de la epidemia, en los primeros días de marzo, aproximadamente.

Señaló que México participó en un ensayo clínico multi país, multi céntrico y en este ensayo, no solo con los datos mexicanos, sino con los datos de todos los países que participaron, conducidos por los Institutos Nacionales de Estados Unidos, “desafortunadamente” no se encontró una señal clara de que el medicamento Remdesivir reduzca significativamente la duración de la hospitalización, la gravedad de la enfermedad, la probabilidad de que exista enfermedad grave o la mortalidad, afirmó.

“Remdesivir no es un medicamento que haya sido prometedor como esquema contra Covid. Ayer la noticia fue que, en Estados Unidos, donde tiene registro sanitario, en México no tiene registro sanitario y lo que se anunció ayer es que además va a ser muy caro y se hablaba que lo equivalente a 53 mil pesos mexicanos. En México no está disponible”, informó.

