Gatell afirma que México no es el país con mayor letalidad

México.- Luego de que se informará por varios medios de comunicación que México es el país de mayor mortalidad y letalidad por Covid-19 en América Latina, Hugo López-Gatell, salió a desmentir esta información desde Palacio Nacional.

“Esta mañana me hizo gracia, veo un diario de circulación nacional, donde sale una foto del presidente y sale una foto del subsecretario de prevención y promoción y dice: Uno lo niega, el otro lo acepta. No tiene sentido esto, ambos dijimos exactamente lo mismo. Él lo que dijo: es una mentira que seamos el país con mayor letalidad, el de la voz dijo: Se sobrestima la tasa de letalidad”.

Este miércoles, en la conferencia de prensa que encabeza Hugo López-Gatell, se desmintió que México sea el país con más alta mortalidad y letalidad por el coronavirus. Primeramente, Gatell, recurrió a dar el significado de estas palabras.

“Mortalidad es la consecuencia o el impacto que tiene un evento fatal, un evento que hace perder la vida, una enfermedad más típicamente respecto a la población que vive en un espacio determinado, un país, un estado, un continente, o el mundo entero; mortalidad”.

Explicó que se pueden comparar las proporciones o tasas de mortalidad por causa. La mortalidad de cáncer comparada con la mortalidad de Covid, la de influenza con la de diabetes, y que se pueden comparar por grupos específicos: hombres versus mujeres, por ejemplo.

Expuso que la letalidad se refiere a las personas que han muerto respecto a una situación, por lo que matemáticamente es una división respecto a las personas que tenían la enfermedad que llevó a la muerte.

“Mortalidad por Covid: número de muertes dividida entre la población, que generalmente se toma del dato del censo. Letalidad por Covid: número de muertes dividida entre personas registradas con Covid. La letalidad no se puede comparar entre países, ¿Por qué razón? Porque cada país tiene un abordaje diferente de la vigilancia epidemiológica priorizando los elementos que son informativos para las decisiones que deben tomar”, explicó.

Aseguró que ningún país del mundo puede registrar todos y cada uno de los casos de Covid-19 que tienen, pues es un fenómeno inconmensurable, incontable.

“México es un país cuyo gobierno desde el inicio dijo: “No voy a pretender hacer algo que es imposible de hacer y que desde el punto de vista técnico y científico sabemos que es innecesario de realizar”, pero un elemento adicional muy importante, ese número que está en la división, en el denominador, que es el número de casos de Covid, sabemos perfectamente, lo hemos dicho repetidamente; en México y en el mundo entero, es menor al existente, entre otras razones, porque como una medida de control de la propia epidemia, hemos pedido y los seguimos pidiendo, que las personas que no tienen enfermedades crónicas, que no están embarazadas, que no son mayores de 60 años, se queden en casa si su enfermedad tiene los síntomas leves”, dijo.

Ya que estas personas al acudir a las unidades de salud pueden ir contagiando a muchos más en el camino hacía este sitio y además ocupan el espacio de atención de otras personas que sí tenga complicaciones o alto riesgo de complicarse, cuando son casos que pueden tratarse en casa y superar los síntomas en 14 días, afirmó, Gatell.

En cuanto a la letalidad comparada entre México y países del mundo, dijo que, México está sobre estimado, que el número de real de la letalidad no se conoce en este momento, que no es una comparación apropiada entre países porque cada uno tiene su metodología.

Con respecto a la mortalidad, Gatell informó que México tiene el 5.6 por ciento con las mismas 7179 muertes registradas hasta el 26 de mayo, por lo que no es el primero en la lista del continente cuando se usa una medida que sí permite una comparación más apropiada entre países”, dijo.

