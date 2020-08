Gatell dice que es irrelevante que él no usara cubrebocas durante un vuelo

Ciudad de México.-El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fuera exhibido en redes sociales al circular una fotografía donde se le vio a bordo de un avión sin utilizar cubre bocas.

Luego de este hecho, él mismo respondió sobre las críticas que esto provocó, ya que él es el encargado de dirigir la estrategia del Gobierno de México ante el Covid-19.

“En los aviones se requiere utilizar cubre bocas, la razón es obvia, es un medio de transporte, donde hay confinamiento, como hemos explicado, el cubre bocas es un elemento auxiliar en la prevención y es de mayor utilidad en los espacios cerrados”, contestó, Hugo López-Gatell, luego de la foto que se hizo pública donde se le ve a bordo de una aeronave sin usar el cubre bocas.

"El grandísimo epidemiólogo" López-Gatell sin cubrebocas en un avión, con una pandemia mal controlada, pero la culpa no es de él que no implementó ninguna medida de contención #OraleMensos apláudanle para que siga sonriendo y crea que no es responsable de nada. pic.twitter.com/8rH3uRyMlp

El sub secretario de Promoción y Prevención de la Salud, mencionó también que no conoce ningún tipo de cubre bocas que den la posibilidad de tomar agua sin quitárselo.

He visto algunos, pero son casi anecdóticos, que tienen un popotito para tomar agua, a través del cubre bocas, yo no traía uno de esos y me lo quite para tomar agua, señaló.