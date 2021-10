Gaviño reitera responsabilidad política de Ebrard en L12 y niega acusaciones en su contra

A la par de reiterar que el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard tiene responsabilidad política, el exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Jorge Gaviño aseguró que las acusaciones del abogado de Enrique Horcasitas solo buscan crear una cortina de humo para salvar al ahora canciller.

Asimismo, subrayó que Ebrard Casaubón “está desesperado”, pues acotó que “si se demuestra que hubo negligencia por sus colaboradores, le pega políticamente”, por lo que, aseguró, quiere desviar la atención hacia la administración de Miguel Ángel Mancera.

Ello, luego de que este lunes Gabriel Regino, abogado del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, así como otras cuatro personas señaladas por la investigación de la Fiscalía capitalina, aseveró que el caso está cargado políticamente.

“Por qué pretende perseguir a exservidores públicos que no tienen ninguna relación con los hechos, porque nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativamente ni legalmente, en la supervisión ni de la construcción de la obra”, aseveró el defensor de Horcasitas, quien adelantó que buscarán demandar penalmente a Gaviño.

Asimismo, Jorge Gaviño reiteró que durante su periodo al frente del Metro de la CDMX únicamente le tocó la corrección de la columna 69 del tramo elevado, que al no contar con los anillos ponía en riesgo un tramo de la estructura. Añadió que esa falla salió hasta el sismo del 19 de septiembre de 2017, y que de haber tenido dos trenes arriba, hubiera pasado lo del 3 de mayo de 2021.

Puntualizó que, mientras el dictamen de la empresa Colinas del Buen, contratado por el STC tras el 19S, determinó que además de en la columna había flechamientos en las curvas 11 y 12. Sin embargo, todas las columnas fueron revisadas mediante ultrasonido y solo la 69 tuvo fallas, que además está a más de un kilómetro del tramo colapsado entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Y a la vez que afirmó que, cualquier falla en el tramo arreglado con él al frente del Metro CDMX sería responsabilidad suya, apuntó que “todo jefe de Gobierno es responsable de su administración”, y culpó a Ebrard Casaubón par la falta de “coordinación entre quienes compraron los trenes y las vías”.

Esto último, luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, “hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara ... Actué profesional y de una manera íntegra”.

Añadió que no es responsabilidad del jefe de Gobierno comprobar la colocación de los pernos o las soldaduras, y destacó que el “encargado de la supervisión de la obra fue Premio Nacional de Ingeniería; intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo”.

En tanto que, por último, Jorge Gaviño aseguró estar tranquilo con su actuar como director del Metro, pues cuenta con toda la evidencia de los trabajos de mantenimiento realizados bajo su gestión, por lo que reiteró que las acusaciones de Gabriel Regino y Enrique Horcasitas solo buscan salvar a Ebrard.

El caso judicializado

Este lunes, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) anunció que el organismo ya solicitó y obtuvo la audiencia inicial en la que presentará al juez la carpeta de investigación por el colapso en la Línea 12, e imputará a 10 personas físicas y morales.

Asimismo, al destacar que la primera audiencia se llevará a cabo el 25 de octubre, reiteró que tanto las víctimas como los acusados tendrán acceso a la investigación de la Fiscalía capitalina.

En tanto que destacó que, aunque ya se judicializó la carpeta, no se solicitó ninguna orden de aprehensión con motivo de que el caso será llevado a través de la justicia reparatoria, aunque sí serán llamados a comparecer.