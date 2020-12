Gobierno de CDMX dará apoyos económicos a comerciantes de colonias en semáforo rojo covid

Ciudad de México.- El gobierno capitalino a informado que hará entrega de apoyos económicos a los comerciantes de las 200 colonias que se encuentran en atención prioritaria por alza de casos de coronavirus, en dichos lugares los establecimientos, comercios y tiendas no esenciales cerraran.

Los detalles sobre los apoyos económicos serán dados el próximo sábado, 19 de diciembre, mientras se buscará que los negocios cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de cubre boca, sana distancia, uso de gel antibacterial, limitando la venta de alimentos solo para llevar, así como el cierre de establecimientos no esenciales a partir de las 05:00 de la tarde.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recalcó que los vecinos de las colonias que se encentran en atención prioritaria no deben salir de su casa si no es necesario, si lo deben hacer que sea con cubre boca, también pide que no se hagan y no asistan a reuniones y/o fiestas de familiares o amigos, y siempre mantener sana distancia.

Las colonias en atención prioritaria representan el 38% de los casos activos de coronavirus en la Ciudad de México, pero si se consideran las colonias colindantes estás sumarian el 55% de los casos.

Actualmente el gobierno de la Ciudad de México está realizando 20 mil pruebas diarias totalmente gratuitas de detección de coronavirus.

Colonias en atención prioritaria:

ÁLVARO OBREGÓN

SAN BARTOLO AMÉLLALO (PBLO)

LOMAS DE LA ERA

LA MARTINICA

TIZAPAN SAN ÁNGEL

BARRIO NORTE

JALALPA EL GRANDE

TORRES DE POTRERO

JARDINES DEL PEDREGAL

PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL)

MERCED GÓMEZ

OLIVAR DE LOS PADRES

SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)

OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II

PROGRESO TIZAPAN

JALALPA TEPITO

BELLA VISTA

OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II

PRESIDENTES

CORPUS CHRISTY

PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)

LOMAS DE BECERRA

SANTA FE (U HAB)

OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I

CALZADA JALALPA

AZCAPOTZALCO

SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO)

EL ROSARIO C (U HAB)

TEZOZÓMOC

SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)

BENITO JUÁREZ

STA CRUZ ATOYAC

SAN SIMÓN TICUMAC

SAN PEDRO DE LOS PINOS

NATIVITAS

PORTALES I

PORTALES III

NARVARTE I

VÉRTIZ NARVARTE

COYOACÁN

AJUSCO I

PEDREGAL DE STO DOMINGO IV

PEDREGAL DE STO DOMINGO III

PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III

LOS REYES (PBLO)

PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II

PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I

AJUSCO II

PEDREGAL DE STO DOMINGO VI

PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV

PEDREGAL DE STO DOMINGO V

SANTA ÚRSULA COAPA (PBLO)

AJUSCO III

PEDREGAL DE STO DOMINGO VII

PEDREGAL DE STO DOMINGO II

ADOLFO RUIZ CORTINES I

CUAJIMALPA DE MORELOS

NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)

CUAUHTÉMOC

CENTRO IV

SANTA MARÍA LA RIBERA IV

SANTA MARÍA LA RIBERA I

ATLAMPA

SAN SIMÓN TOLNAHUAC

TRÁNSITO

SANTA MARÍA LA RIBERA II

DOCTORES I

OBRERA II

ROMA NORTE III

GUERRERO II

OBRERA III

CENTRO VI

GUERRERO I

ROMA NORTE II

GUERRERO III

DOCTORES IV

DOCTORES III

JUÁREZ

PERALVILLO I

OBRERA IV

DOCTORES II

CENTRO VIII

OBRERA I

SAN RAFAEL II

TABACALERA

MORELOS II

GUSTAVO A. MADERO

CUCHILLA DEL TESORO

SAN FELIPE DE JESÚS IV

LA PRADERA

SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO)

SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO)

NUEVA TENOCHTITLÁN

SAN FELIPE DE JESUS III

CHALMA DE GUADALUPE I

CAMPESTRE ARAGÓN I

CAMPESTRE ARAGÓN II

CASAS ALEMÁN (AMPL) II

SAN FELIPE DE JESUS II

GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN

LA FORESTAL

IZTACALCO

SANTA ANITA

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I

AGRÍCOLA ORIENTAL V

AGRÍCOLA ORIENTAL VI

PANTITLÁN II

AGRÍCOLA ORIENTAL I

IZTAPALAPA

JACARANDAS

CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I

DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II

LOMAS DE SAN LORENZO II

DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III

SAN ANTONIO (BARR)

PASEOS DE CHURUBUSCO

MIRASOLES (U HAB)

LOS ÁNGELES

SAN MIGUEL (BARR)

SANTA MARTHA ACATITLA

SANTA MARÍA AZTAHUACÁN (EJ) I

CERRO DE LA ESTRELLA I

PRESIDENTES DE MÉXICO

LOMAS DE SAN LORENZO I

SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)

SAN JUAN XALPA II

TEPALCATES II

EL MANTO

SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO)

GUADALUPE DEL MORAL

ESCUADRÓN 201

SECTOR POPULAR

LA MAGDALENA CONTRERAS

SAN JERÓNIMO ACULCO - LÍDICE (PBLO)

SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO)

LA MALINCHE

EL TANQUE

LAS CRUCES

EL ROSAL

CUAUHTÉMOC

MIGUEL HIDALGO

ANÁHUAC I

TACUBAYA

POPOTLA II

ANÁHUAC II

ESCANDÓN II

TACUBA

TLAXPANA

MILPA ALTA

SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO)

SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO)

VILLA MILPA ALTA (PBLO)

SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)

SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)

TLÁHUAC

SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)

SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO)

LA CONCHITA II

DEL MAR SUR

SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO)

MIGUEL HIDALGO

MIGUEL HIDALGO OTE

SAN MIGUEL ZAPOTITLA

LA CONCHITA I

AGRÍCOLA METROPOLITANA

SELENE (AMPL)

JAIME TORRES BODET

SELENE 1A SECC

UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I

SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)

SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO)

SAN JOSÉ

LOS OLIVOS

LA DRAGA

SANTA CECILIA

LA ESTACIÓN

LAS ARBOLEDAS

SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO)

MIGUEL HIDALGO

SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)

TLALPAN CENTRO

SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO)

PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC

AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC

AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC

SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)

TLALCOLIGIA

PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC

LOMAS DE PADIERNA I

LOMAS DE PADIERNA II

PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC

SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)

VENUSTIANO CARRANZA

ADOLFO LÓPEZ MATEOS

MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II

MORELOS II

MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV

20 DE NOVIEMBRE

EL ARENAL 4A SECCIÓN

IGNACIO ZARAGOZA I

XOCHIMILCO

SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)

SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)

SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO)

XALTOCAN (BARR)

SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)

SAN MARCOS (AMPL)

SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)

SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)

SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)

CALTONGO (BARR)

SANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO)

SAN MATEO XALPA (PBLO)

SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)

TEPEPAN (AMPL)