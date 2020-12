Gobierno de CDMX otorga apoyo económico trimestral a mujeres por la pandemia

Ciudad de México.- Mediante una iniciativa para mujeres llamada “Covid-19 seguras en casa”, el gobierno mexicano extendió , con participación de ONU Mujeres, apoyos a 500 mujeres con dos hijos un apoyo de tres meses de 4 mil 500 pesos en total para paliar los efectos de la pandemia.

Con un desempleo que fue en aumento de un 14 por ciento al 48 por ciento durante la pandemia, según cifras de gobierno, las autoridades vieron necesario un fortalecimiento en la economía de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación de violencia.

Ingrid Gómez de la Secretaria de las Mujeres, explicó en videoconferencia que el proyecto sirvió para capacitación de personal que se encarga de atender la violencia y reforzar la coordinación para atender estos casos con prontitud.

Estamento de ONU mujeres a propósito del apoyo brindado. Twitter

La mujeres que fueron seleccionadas entre las usuarias de las Lunas, fueron particularmente aquellas que perdieron su fuente principal de ingresos al ser afectadas por la contingencia sanitaria.

Covid-19: seguras en casa" fue una iniciativa financiada por el PNUD en México, en coordinación con ONU Mujeres y Semujeres de la Ciudad de México, cuyo objetivo principal fue el fortalecimiento de capacidades institucionales para responder a la violencia contra mujeres y niñas en el contexto de las medidas de confinamiento establecidas para la prevención de contagios, señaló.

Lorenzo Jiménez de Luis, representante Residente del PNUD en México, señaló: “con este proyecto hemos contribuido, no sólo a proteger derechos humanos, sino también a dignificar condiciones individuales y, creo, me temo que no me equivoco, a salvar vidas”.